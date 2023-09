Masz Xbox Series X lub PlayStation 5? Te gry musisz znać

Lokowanie produktu

Xbox Series X oraz PlayStation 5 to kolejne konsole gigantów świata technologii, jakimi bez wątpienia jest Microsoft oraz Sony. Jak jednak wiadomo, przechwalanie się coraz to wyższymi cyferkami nie jest najbardziej przekonującą reklamą. Gracze szukają dobrych gier, które będą w stanie odpalić na swojej konsoli. Które tytuły więc mogą przekonać potencjalnych nabywców do zakupienia jednej lub drugiej opcji?

PlayStation 5 vs Xbox Series X

Wojna konsol oraz fandomów poszczególnych sprzętów trwa w najlepsze. Tę generację ponownie zdaje się wygrywać Sony, gdyż PlayStation 5 sprzedaje się zdecydowanie lepiej niż jego zielony konkurent. Tak znaczna dysproporcja może wynikać z wielu rzeczy, ale pierwszą, która może się rzucać na myśl, jest stwierdzenie, iż na konsoli niebieskich oferowane są po prostu lepsze gry.

Osobiście sukcesu Sony dopatrywałbym się w innych czynnikach, ale dzisiaj skupmy się na grach właśnie. Od razu uprzedzam – konsola PS5 DIGITAL ED.C oraz Xbox Series S nie będą tutaj wymieniane osobno, ponieważ możemy na nich zagrać we wszystko to, co dostępne jest także na wersje z napędem. To napisawszy, przejdźmy do przeglądu wartościowych gier na konsole obecnej generacji!

Xbox Series X posiada nawet wersję wykonaną przez Gucci. Zgadniecie, ile kosztuje…?

Interesujące gry na Xbox Series X

Zacznijmy może od konsoli zielonych – radzą sobie znacznie gorzej, więc poszukajmy gier, w które warto zagrać na Xbox. Dobrze więc, to jakie tytuły mogą zainteresować potencjalnego nabywcę sprzętu Microsoftu? Podejrzewam, że pierwsza propozycja Was nieco zaskoczy.

1. Starfield

Choć nasza recenzja Starfieldznacząco odbiega od większości zachwytów, tak niewątpliwie jest to produkcja warta uwagi. Na konsoli Microsoftu zdobyła wyższe noty na Metacritic od użytkowników niż wersja na PC, toteż jest duża szansa, iż optymalizacja na konsoli jest po prostu lepsza. Grę ewidentnie warto sprawdzić, choć osobiście nie polecałbym nabywać jej w pełnej cenie…

2. Hi-Fi Rush

Produkcja ze stycznia tego roku miała dość niespodziewaną premierę, choć nie można powiedzieć, by nie była ona udana. Ta rytmiczna gra akcji może pochwalić się niebanalnym stylem graficznym, świetnym gameplay’em oraz udaną ścieżką dźwiękową. Zresztą, ocena użytkowników 8.9 na Metacritic powinna mówić sama za siebie!

3. Microsoft Flight Simulator

Kiedy produkcja ta wylądowała na PC, zachwytom nie było końca. Microsoft nie przepuścił okazji i wydał także port na swoje konsole, który okazał się… naprawdę udany! Jeśli więc szukacie realistycznego symulatora pojazdów powietrznych (lub nie możecie się doczekać przyszłorocznej edycji), to MFS 2020 zdecydowanie będzie czymś dla Was.

Piękne widoczki, realistyczny model lotu, dobrze odwzorowane lokacje – symulator jak się patrzy! (fot. Tabletowo.pl)

4. Forza Horizon 5

Jedna z najlepszych serii gier wyścigowych, jakie kiedykolwiek powstały. Miłośnicy rajdów oraz szeroko pojętej motoryzacji, zdecydowanie będą tym tytułem zachwyceni. Niestety, w produkcję nie zagramy w trybie podzielonego ekranu – jeśli chcemy ścigać się z innymi, musimy zadowolić się trybem online.

5. Hades

Rogue-like RPG akcji, który zachwycił tak recenzentów, jak i graczy. To zdanie idealnie podsumowuje ten nieoczekiwany hit Supergiant Games. Co ciekawe, podczas ubiegłorocznego The Game Awards mogliśmy zobaczyć zwiastun drugiej części tej niezwykłej produkcji. Gra ma zadebiutować w Early Access już w II kwartale przyszłego roku. Jak myślicie, czy druga część będzie równie udana?

Warte uwagi gry na PlayStation 5

Choć konsola Sony znana jest ze swoich nieziemskich gier na wyłączność, nie oznacza to bynajmniej, by tylko one były godne uwagi! Spójrzcie zresztą na poniższe zestawienie, które otwiera bardzo mocny kandydat w kategorii gra roku. Wiecie już, o jaką produkcję mi chodzi?

Edycja limitowana PS5 z grafiką inspirowaną Marvel’s Spider-Man 2 (Źródło: Sony)

1. Baldur’s Gate III

Tutaj przykład gry, którą znajdziemy na konsoli Sony, ale Microsoft może jej co najwyżej pozazdrościć. Wrota Baldura otwarły się dla posiadaczy PlayStation 5 nie tak dawno, bo 6 września tego roku, a sama gra jest zachwalana niemal wszędzie. Tak, u nas również znaleźli się niezłomni fani tej produkcji ;)

2. God of War: Ragnarok

To jest jedna z tych gier, w które zwyczajnie nie wolno nie zagrać, jeśli jest się posiadaczem konsoli PS5. Tytuł ten zgarnął u nas (zasłużenie!) bardzo wysoką ocenę, a naszą opinię podziela wiele osób – zarówno wśród przedstawicieli konkurencyjnych redakcji, jak i zwykłych graczy. Na ten moment jest to tytuł ekskluzywny, choć w przyszłości może on także zawitać na PC, na co bardzo zresztą liczę.

3. Mortal Kombat 1

Recenzowana przeze mnie wersja gry co prawda była na PC, a sam tytuł dostępny jest na każdej platformie (tak, jakimś cudem nawet na Nintendo Switch), ale nie sposób o nim nie wspomnieć. Przede wszystkim przez wzgląd na fakt, iż ma świetny gameplay, naprawdę dobrą grafikę oraz można zagrać przeciwko swoim znajomym na jednej konsoli.

W ramach ciekawostki dodam, iż zablokowano także możliwość grania online adresom IP z Rosji i Białorusi, przez co produkcja doświadcza review bombingu ze wspomnianych krajów.

Grafika promująca Mortal Kombat 1 (źródło: Cenega Polska)

4. Horizon: Forbidden West

Kolejna mocna produkcja ekskluzywna, która być może kiedyś doczeka się portu na PC. Kontynuacja świetnie przyjętego Horizon: Zero Dawn na całe szczęście jest tym rzadkim przypadkiem, w którym sequel jest przynajmniej tak samo dobry, co pierwowzór. Jeśli w Waszym posiadaniu znajduje się konsola PS5 z napędem, to – uwaga – pudełkowe edycje tej gry są nieco tańsze od wersji cyfrowej, dostępnej w PlayStation Store.

5. Marvel’s Spider-Man Remastered

Kto nie kojarzy przyjaznego pajączka z sąsiedztwa? Sam miałem okazję zetknąć się z Peterem Parkerem jeszcze na PlayStation 4, a w wersji Remastered na PS5 wiele rzeczy zostało usprawnionych. Ponadto warto sobie odświeżyć pierwotną historię człowieka pająka, przed nadejściem premiery Marvel’s Spider-Man 2.

To w co zagracie na swoim sprzęcie?

Choć głównie skupiłem się na tytułach dostępnych tylko dla jednej lub tylko dla drugiej konsoli (nie licząc wersji na PC), nie oznacza to, że nie ma innych wartościowych produkcji. Wspomniany przy okazji PlayStation 5 Mortal Kombat 1 jest również dostępny na Xbox Series X/S, natomiast konsola XBOX series X nie jest jedynym miejscem, w którym można ograć Hadesa.

Pozwólcie więc, że zapytam, co dla Was jest tytułem, niekoniecznie ekskluzywnym, który zwyczajnie musi pojawić się na Waszej konsoli?

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie produktów dostępnych w ofercie sklepu