Macie wolne 7000 euro? To może zainteresuje Was Xbox Series X od… Gucci!

Jeśli jesteście fanami marki Xbox i Gucci, to mam dla Was dobrą wiadomość — na rynek trafiła limitowana wersja Xboksa Series X właśnie od firmy Gucci! Niestety (jak nie trudno się domyślić), konsola ta jest nie tylko bardzo droga, ale i trudno dostępna — wyprodukowano jedynie 100 egzemplarzy.

Xbox Series X od Gucci. To nie żart!

Tak, to nie żart — takie urządzenie naprawdę trafiło do sprzedaży. Gucci zaprojektowało (a raczej przeprojektowało) Xboksa Series X, przyozdabiając jego obudowę grawerem GG, które – jak zauważa sama firma – nie oznacza tylko „Guccio Gucci’s”, ale i popularny wśród graczy tekst „Good Game”.

Konsolę zapakowano do ogromnej walizki z napisami „XBOX” i właśnie „GOOD GAME”, a w środku – obok samego Xboksa – umieszczono jeszcze dwa specjalne kontrolery i… to tak właściwie tyle.

Niestety, w zestawie nie znajdziemy żadnej gry ;), ale ma się za to pojawić kod na abonament Xbox Game Pass — zawsze coś!

Oprócz wyglądu zewnętrznego, konsola ta niczym nie różni się od standardowego Xboksa Series X, przez co rzeczywiście całość można odebrać jako żart lub po prostu jako… zwyczajny produkt marki Gucci.

Co ważne, jest to oficjalnie pierwsza współpraca Microsoftu z firmą Gucci, która nie bez powodu wystartowała akurat w okolicach 20-lecia marki Xbox.

To co, kupujecie?

Jeśli Xbox by Gucci zwrócił waszą uwagę i chcielibyście postawić go na swojej półce, to nie mam dla Was zbyt dobrych wiadomości. Po pierwsze, Xbox Series X w wydaniu Gucci kosztuje aż 7000 euro (co raczej nie powinno zdziwić fanów marki Gucci), ale, co gorsza, konsola sprzedawana jest w bardzo limitowanym nakładzie — na cały świat trafiło jedynie 100 sztuk Xbox by Gucci.

Sprzedaż odbywa się tylko stacjonarnie w jedynie 8 sklepach Gucci na całym świecie.

Najbliższe dwa salony Gucci z Xbox by Gucci znajdują się w Berlinie i Londynie. O ile nie zostały już wykupione ;)

Cała ta sytuacja to — jak to często bywa w przypadku firmy Gucci — zwykła akcja marketingowa, która ma na celu ponowne zrobienie szumu wokół tej włoskiej marki. Firma ta słynie nie tylko z kosmicznie wysokich cen, ale i często kompletnie abstrakcyjnych pomysłów na niektóre produkty.

To co, teraz pora na Xbox Mini Fridge by Gucci? ;)