Rusza przedsprzedaż Gran Turismo 7! Znamy zawartość potężnej 25th Anniversary Edition

Największa gra wyścigowa na PlayStation będzie w przyszłym roku świętować 25-lecie istnienia. Z tej okazji, Polyphony Digital szykuje ogromne, limitowane wydanie Gran Turismo 7. Sony przy okazji ujawniło też zawartość wszystkich edycji gry, którym przyjrzymy się w tym artykule.

Ułatwiony start w Gran Turismo 7

Wydawca przygotował do zamówień przedpremierowych aż trzy warianty pakietów. Standard, Digital Deluxe oraz fizyczną 25th Anniversary Edition. Rzućmy okiem na każdą z tych edycji.

Reklama

Standard Edition PS4/PS5 – 299 zł/339 zł

Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

Porsche 917 LIVING LEGEND ’14

100,000 kredytów w grze

Oto samochody, jakie otrzymacie zamawiając przedpremierowo Gran Turismo 7. Miejmy nadzieję, że powyższe auta da się także zakupić poprzez walutę w grze (źródło: PlayStation Blog)

Digital Deluxe Edition – 429 zł

Podwójne uprawnienie do instalacji gry na PS4 oraz PS5

Kredyty w grze – 1,600,000

Toyota GR Yaris w barwach charakterystycznych dla danego kraju

30 awatarów producentów i partnerów do PSN

Ścieżka dźwiękową z gry

Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

Porsche 917 LIVING LEGEND ’14

Zawartość Digital Deluxe Edition (źródło: PlayStation Blog)

25th Anniversary Edition – 429 zł

Płyta z grą PS5 i kupon na grę PS4

Kredyty w grze – 1,100,000

Toyota GR Yaris w barwach charakterystycznych dla danego kraju

30 awatarów producentów i partnerów do PSN

Ścieżka dźwiękowa z gry

Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

Porsche 917 LIVING LEGEND ’14

Zawartość fizycznej 25th Anniversary Edition (źródło: PlayStation Blog)

Cyfrowi mają lepiej

Pierwsze, co zdecydowanie rzuca się w oczy, to fakt iż kupujący cyfrowe wersje gier znowu będą mieli lepiej. Choć fizyczna oraz cyfrowa 25th Anniversary Edition w obydwu przypadkach kosztuje 429 złotych, to posiadacze edycji Digital Deluxe otrzymają o pół miliona kredytów więcej. Trudno powiedzieć dzisiaj jak będzie wyglądać ekonomia produkcji, ale na ogół 500 tysięcy kredytów w świecie Gran Turismo to bardzo dużo kasy do wydania.

Należy też pamiętać, że jeśli zdecydujecie się na zakup produkcji Polyphony Digital na PS4, przejście na nowszą generację będzie Was kosztować 42 złote. Horizon: Forbidden West będzie ostatnią grą Sony, która umożliwi darmowy przeskok na PS5, więc warto mieć to na uwadze.

Muszę przyznać, ta Toyota Castrol TOM’S Supra kusi najbardziej, rozpoczęcie gry z tym pojazdem będzie niesamowitym zastrzykiem nostalgii, ale też ogromnym ułatwieniem. Teraz tylko odłożyć 429 złotych, bo premiera Gran Turismo 7 już 4 marca 2022.