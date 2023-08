Google prześcignie Samsunga i dorówna Apple

Google konkuruje na różnych niwach zarówno z Apple, jak i Samsungiem, choć jednocześnie szczególnie z tym drugim ściśle współpracuje w przypadku smartfonów (Apple przede wszystkim płaci za to, aby jego przeglądarka była domyślną na urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem na obudowie). Zapowiada się jednak, że uczeń prześcignie mistrza.

Google do tej pory zostawało w tyle za konkurencją

Smartfony Pixel od samego początku kreowane były na bezpośrednią konkurencję dla iPhone’ów – nieprzypadkowo pierwsze Pixele wyglądały jak iPhone’y. I choć często oferowały one funkcje, o których klienci Apple mogli pomarzyć, to jednocześnie ustępowały im pod względem długości wsparcia – gigant z Cupertino był pod tym względem bezkonkurencyjny.

Swoją drogą to ciekawe, że producent oprogramowania i jednocześnie smartfonów z własnym logo, pomimo oczekiwań, nie był w stanie zapewnić tak samo długiego wsparcia w postaci aktualizacji systemu jak Apple, które jest w podobnej sytuacji. To się ma jednak w końcu zmienić. Co więcej, Google może w tym aspekcie prześcignąć Samsunga, który wyznaczył nową jakość w segmencie urządzeń z Androidem.

Dla przypomnienia, nowe smartfony i tablety Samsunga mają zapewnione cztery aktualizacje Androida i pięć lat aktualizacji zabezpieczeń, aczkolwiek jednocześnie Koreańczycy zaznaczyli, że dotyczy to tylko „wybranych” modeli z serii Galaxy A. Apple z kolei potrafi udostępniać nowe wersje systemów jeszcze dłużej – na przykład iPhone 6S zadebiutował z iOS 9 i dostał nawet iOS 15, a do tego wciąż otrzymuje poprawki zabezpieczeń.

Pixele natomiast otrzymywały do tej pory co najwyżej trzy aktualizacje Androida, co dziś – patrząc przez pryzmat nowych „standardów” – stawia Google w niezbyt korzystnym świetle, szczególnie że – jak zostało wspomniane – jest ono producentem oprogramowania, a do tego – podobnie jak Apple – stosuje od serii Pixel 6 własne procesory Tensor, co znacznie ułatwia sprawę, jeśli chodzi o aktualizacje. Zapowiada się jednak, że gigant z Mountain View poprawi się pod tym względem. Ba, nawet przerośnie „mistrza Samsunga”, z którym ściśle współpracuje w przypadku smartfonów.

Google będzie lepsze niż Samsung i stanie się prawdziwą konkurencją dla Apple

Serwis 9to5Google donosi bowiem, że smartfony z serii Google Pixel 8 będą miały zapewnione dłuższe wsparcie niż flagowce Samsunga i pod tym względem zrównają się z iPhone’ami. Niestety nie podano, o jak długim okresie i jakiej liczbie aktualizacji mowa, ale zapowiada się na to, że najnowsze Pixele otrzymają minimum 5 nowych Androidów, podobnie jak iPhone 8 i 8 Plus oraz iPhone X dostały pięć nowych wersji iOS (nie mogą już liczyć na iOS 17).