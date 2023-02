Składany smartfon Google nie będzie lekki, ale wynagrodzi to czymś innym

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy bliżej niż dalej premiery pierwszego składanego smartfona od Google. Choć nie dowiedzieliśmy się jeszcze wszystkiego o parametrach urządzenia, to internet dzieli się z nami kolejnymi fragmentami dotyczącymi specyfikacji.

Google Pixel Fold – coś pomiędzy OPPO a Samsungiem

Pod koniec poprzedniego roku wyciekły rendery, które zdradziły, jak może wyglądać składany smartfon Google. Ze szczegółowej analizy można było wywnioskować, że urządzeniu bliżej gabarytami będzie do OPPO Find N2 niż Galaxy Z Fold 4 – Pixel Fold ma być bowiem wysoki na 140 mm i szeroki na 80 mm po złożeniu. Korzystanie ze „składaka” Google jedną ręką będzie zatem możliwe, choć niekoniecznie tak samo wygodne, jak u Samsunga.

Render Google Pixel Fold (fot. OnLeaks/Howtoisolve)

Zaletą konstrukcji może okazać się natomiast rozmiar oraz proporcje wewnętrznego wyświetlacza. Dzięki bardziej prostokątnemu i poziomemu formatowi ekran przypomina proporcjami tablet, dzięki czemu łatwiej będzie zoptymalizować wygląd pulpitu, a umieszczenie dwóch aplikacji obok siebie w ramach multitaskingu będzie bardziej naturalne niż u konkurencji.

Masywny, ale za to z większą baterią

Portal 9to5Google dotarł do nieoficjalnych informacji dotyczących wagi Google Pixel Fold. Według źródła, na które powołuje się serwis, urządzenie ma ważyć więcej niż Galaxy Z Fold 4, który legitymuje się wagą 263 gramów. Składany smartfon Amerykanów będzie więc dość ciężkim sprzętem – o wiele lżejsze Surface Duo (250 gramów) oraz OPPO Find N2 (233 gramów) z pewnością pozwalają użytkownikom na dłuższe korzystanie ze smartfona bez odczuwalnego zmęczenia dłoni.

Aby wynagrodzić kupującym Pixel Folda jego wagę, ten otrzyma za to większą baterię niż inne, podobne do niego urządzenia. Podczas gdy Galaxy Z Fold 4 ma akumulator o pojemności 4400 mAh, a OPPO Find N2 – 4520 mAh, składany smartfon Google ma zaoferować ogniwo o wartości zbliżonej do 5000 mAh.

Czy obranie strategii stworzenia składanego smartfona bardziej męczącego dłonie przy dłuższym użytkowaniu, ale za to z większą baterią opłaci się gigantowi z Mountain View – przekonamy się zapewne jeszcze w tym roku, gdyż premiera spodziewana jest w trzecim kwartale 2023 roku. Wciąż nie powstał jeszcze „składak idealny”, więc producenci smartfonów mogą sobie pozwolić na eksperymentowanie z rozmiarami czy masą tego typu urządzenia.