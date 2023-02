Oto nowy program lojalnościowy Kauflanda, który zastąpi PAYBACK

Ważne wiadomości dla posiadaczy karty PAYBACK, którzy robią zakupy w Kauflandzie – już wkrótce nie będzie można dostać za to punktów. Niemiecka sieć sklepów przestanie być partnerem tego popularnego wśród Polaków programu – zamiast niego uruchomi własny. Znamy jego szczegóły.

Już nie zbierzesz punktów PAYBACK w Kauflandzie

Klienci mogą zbierać punkty PAYBACK w Kauflandzie od 26 kwietnia 2018 roku, czyli blisko pięciu lat. Piąta rocznica będzie jednak ostatnią, ponieważ punkty za zakupy w niemieckiej sieci sklepów otrzymacie tylko do końca kwietnia 2023 roku. Jeśli wyrobiliście kartę w tym markecie, nie musicie jej wyrzucać do kosza – wciąż możecie zbierać punkty u blisko 300 innych partnerów i wymieniać je na fajne nagrody, w tym od niedawna również bilety do Multikina.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że decyzja o rezygnacji z PAYBACK jest podyktowana zmianą strategii marki w obrębie programów lojalnościowych. Wydano go już ponad tydzień temu – wówczas zapowiadano, że trwają prace nad nowymi korzyściami, które powinny ucieszyć klientów. Dziś dowiedzieliśmy się, jaki program zastąpi PAYBACK.

Kaufland Card to nowy program lojalnościowy w Kauflandzie zamiast PAYBACK

Do programu będą mogły przystąpić od początku marca 2023 roku osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Do rejestracji wymagane jest podanie:

imienia i nazwiska,

zwrotu grzecznościowego,

adresu (kraj, kod, miasto, ulica – obowiązkowo; nr domu – opcjonalnie),

adresu e-mail lub alternatywnie numeru telefonu komórkowego,

daty urodzenia,

hasła,

numeru Kaufland Card, jeżeli rejestracja przebiega w oparciu o plastikową wersję karty.

Trzeba tu bowiem zauważyć, że klienci będą mogli zarówno otrzymać plastikową kartę, jak i wirtualną za pośrednictwem aplikacji Kaufland: gazetki promocyjne, dostępnej w sklepie Google Play (na Androida) i App Store (iOS). W przypadku odebrania plastikowej karty, należy ją zarejestrować na dedykowanej stronie internetowej (w momencie publikacji niniejszego artykułu nie była ona jeszcze dostępna). Co ważne: do jednego konta można przypisać więcej niż jedną kartę – wówczas zbierane punkty będą się sumowały.

W aplikacji znajdą się również elektroniczne podsumowania zakupów (czyli paragony), a ponadto umożliwi ona wyszukiwanie sklepów, przeglądanie ofert promocyjnych, tworzenie list zakupów (wraz z ich udostępnianiem innym osobom), a także korzystanie z funkcji K-SCAN w wybranych sklepach – szczegóły i informacje na temat dostępności tego rozwiązania dostępne są na stronie Kauflanda.

Zasady przyznawania punktów w ramach programu Kaufland Card

Za każdą wydaną złotówkę klient otrzyma 1 punkt lojalnościowy. Nie dostanie zaś ich za zakup napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa), wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produktów imitujących te wyroby, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, mlek modyfikowanych i kaszek dla dzieci i niemowląt, wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, kart podarunkowych, a także za uiszczenie kaucji.

Zebrane punkty lojalnościowe mogą być wymieniane na specjalne kupony w ramach przeprowadzanych akcji lojalnościowych. Wymiany swoich punktów można dokonać w aplikacji lub po zalogowaniu na swoim Koncie Kaufland Card na stronie www.kaufland.pl lub na terminalu w punkcie informacyjnym w sklepie.

Zwrot punktów lojalnościowych z niezrealizowanych, ale aktywowanych kuponów jest możliwy tylko wtedy, gdy zostały one dezaktywowane poprzez ponowne kliknięcie przed upływem ważności kuponów. Punkty lojalnościowe z aktywowanych, ale niezrealizowanych kuponów wygasają automatycznie wraz z upływem ważności kuponu i nie podlegają zwrotowi. Punkty lojalnościowe wymienione na kupon nie są zwracane przy wymianie lub zwrocie towaru.

Punkty lojalnościowe zebrane w trakcie bieżącego roku kalendarzowego tracą ważność ostatniego dnia lutego (28 lub 29 w zależności czy rok jest przestępny) kolejnego roku kalendarzowego. Kupony aktywowane za punkty lojalnościowe ostatniego dnia lutego pozostają ważne do upływu okresu ich obowiązywania, wskazanego na kuponie.

Dodatkowe korzyści z korzystania z Kaufland Card

Sklep informuje, że będzie zbierał dane na temat swoich klientów – uczestników programu lojalnościowego, aby przygotowywać dla nich spersonalizowane oferty i powiadamiać ich o potencjalnie interesujących dla nich promocjach rabatowych. Wymagana jest jednak na to dobrowolna zgoda (na profilowanie) – można ją wyrazić, klikając w baner „Twoje kupony” w aplikacji, na koncie internetowym lub w sklepie.

Każda spersonalizowana oferta promocyjna ma ustalony okres ważności, który może wynosić np. jeden dzień, kilka dni itp. Oferta może być ważna we wszystkich sklepach Kaufland w Polsce albo tylko w wybranych, zgodnie ze szczegółami opisanymi w ofercie. Spersonalizowane oferty promocyjne mogą być różnego rodzaju i obejmować na przykład rabat na konkretny produkt, rabat na konkretną grupę produktów, rabat na całkowitą wartość koszyka uczestnika itp.

Ponadto uczestnicy programu Kaufland Card będą mogli liczyć na dodatkowe rabaty, naliczane przy kasie po zeskanowaniu zarejestrowanej karty (na przykład niższa cena za dany produkt), jednak nie połączą się one ze spersonalizowanymi promocjami. Sklep w regulaminie umieścił też wzmiankę o akcjach promocyjnych z nagrodami (koło fortuny) – ich szczegóły będą dostępne w „wybranych okresach funkcjonowania programu”. Kaufland podaje, że może wprowadzać promocje realizowane w formie gier dostępnych w aplikacji.

Program lojalnościowy Kaufland Card będzie dostępny od 2 marca 2023 roku.

