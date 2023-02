Redmi Smart Band 2 dostępny w Polsce w niższej cenie niż się spodziewaliśmy

Pod koniec stycznia pojawiły się informacje o tym, że najnowsza inteligentna opaska chińskiego producenta niedługo trafi do Europy. Stało się – Redmi Smart Band 2 jest już dostępy w Polsce i to w cenie, która może pozytywnie zaskakiwać. Co zaoferuje swoim użytkownikom?

Redmi Smart Band 2 – specyfikacja

Inteligenta opaska zadebiutowała na chińskim rynku już w grudniu zeszłego roku, jednak teraz mogą cieszyć się nią użytkownicy również w Polsce. Co oferuje urządzenie? Redmi Smart Band 2 został wyposażony przez producenta w 1,47-calowy wyświetlacz TFT z 247 ppi, a także maksymalną jasnością na poziomie 450 nitów. Dodatkowo ekran pokryty jest hartowanym szkłem 2.5D z powłoką oleofobową.

Redmi Smart Band 2 (źródło: Mi Home)

Poza tym urządzenie cechuje się smukłą obudową. Opaska ma mniej niż centymetr grubości (9,99 mm) i zaledwie 14,9 gramów wagi. W Polsce do wyboru są paski w kolorach czarnym lub białym. Wielka szkoda, że Xiaomi nie zdecydowało się wprowadzić na nasz rynek wszystkich wersji kolorystycznych, ponieważ w Chinach klienci mają do wyboru też oliwkową, różową, zieloną i niebieską. Producent przypomina także, że w ustawieniach urządzenia znajduje się ponad sto różnych tarcz zegarka, co daje dodatkowe możliwości personalizacji opaski.

kluczowe specyfikacje Redmi Smart Band 2 (źródło: Mi Home)

Dzięki wbudowanym czujnikom opaska będzie na bieżąco monitorować podstawowe funkcje życiowe, a także aktywność. Redmi Smart Band 2 ma na pokładzie ponad 30 trybów sportowych i niestraszne mu również ciężkie warunki, ponieważ jego konstrukcja może pochwalić się wodoodpornością na poziomie 5 ATM. Ponadto producent deklaruje, że w zależności od sposobu użytkowania, wbudowany akumulator o pojemności 210 mAh pozwoli na pracę od 6 do 14 dni. Z kolei naładowanie urządzenia przez wtyczkę magnetyczną ma zająć około 120 minut.

7.7 Ocena

Cena opaski w Polsce niższa niż oczekiwano

Jak już wcześniej wspomniałem, Redmi Smart Band 2 trafił na chiński rynek już pod koniec zeszłego roku – jego premierowa cena wynosiła 159 juanów (równowartość ~100 złotych). Jak zawsze tego typu urządzenia na rodzimym dla producenta rynku są sporo tańsze, jednak pod koniec stycznia w sieci pojawiła się informacja o tym, że opaska trafi do Europy w cenie 34,99 euro (~165 złotych).

Często bywa tak, że podczas przewalutowania przez dystrybutorów z euro na złotówki cena dodatkowo rośnie o kilka procent. Tak jednak nie stało się w tym przypadku. Redmi Smart Band 2 jest już dostępny w Polsce, a jego cena to 149,99 złotych.