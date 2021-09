Surface Duo 2 oficjalnie! Microsoft poprawił wszystko, co mógł

Surface Duo nigdy nie doczekał się premiery w Polsce. Mam nadzieję, że jego następca, Surface Duo 2, nie pójdzie jego śladami, bo… zapowiada się naprawdę genialnie. Właśnie miała miejsce oficjalna premiera tego cuda i to jest ten moment, kiedy przeczytacie u nas wszystko na jego temat. Zainteresowani?

Różne podejścia do składaków

Każdy z producentów nieco inaczej podszedł do tematu składanych smartfonów. Samsung postawił na dwie konstrukcje: model składany jak puderniczka (z czego ostatnim przedstawicielem serii jest Galaxy Z Flip 3) oraz tablet zamknięty w rozkładanym telefonie z dwoma ekranami wewnątrz (Galaxy Z Fold 3).

Huawei z kolei, w Mate X i Mate XS, postanowił ekrany umieścić na zewnątrz, ale już w najnowszym modelu – Mate X2, wewnątrz, jakby przyznając się do tego, że pierwotne pomysły nie były najlepsze. A kojarzycie, co zrobiło Lenovo? Lenovo X1 Fold to… składany laptop, jedyny w swoim rodzaju.

Microsoft z kolei stwierdził, że pójdzie jeszcze inną drogą – urządzenie tej marki ma dwa standardowe ekrany, połączone solidnym zawiasem zamiast elastycznego, składanego ekranu. Z jednej strony można to uznać za bardziej zachowawcze podejście do projektu składanego urządzenia, z drugiej – taka konstrukcja może okazać się dużo bardziej odporna i, w dłuższej perspektywie czasowej, po prostu bardziej żywotna.

Jakkolwiek na to spojrzymy i którykolwiek projekt podoba nam się najbardziej, czas przyjrzeć się temu, co oferuje Microsoft Surface Duo 2!

Specyfikacja Surface Duo 2

Podczas konferencji zapowiadającej nowości Microsoftu można było odnieść wrażenie, że firmie bardzo mocno zależało na tym, by usprawnić swój mobilny eksperyment (bo tak można było nazwać Surface Duo) w każdym możliwym aspekcie. I chyba faktycznie jej się to udało.

Najbardziej wydajny aktualnie dostępny procesor? Jest – Snapdragon 888. Najszybsza aktualnie dostępna łączność mobilna? Jest – 5G. Lepsze aparaty? Są – główny 12 Mpix f/1.7 z OIS, ultraszerokokątny 16 Mpix f/2.2 (bez OIS) i teleobiektyw 12 Mpix f/2.4 z OIS – dla przypomnienia dodam, że w poprzedniku był tylko jeden obiektyw.

Urządzenie ma jedynie 5,5 mm grubości, gdy jest otwarte – nieźle! Pod maską znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 4449 mAh. Całość działa w oparciu o Androida 11.

Do tego Microsoft dodał coś, czego jestem ogromną fanką – zakrzywiony ekran, którego część widać na grzbiecie urządzenia, wyświetlać będzie godzinę oraz informację na temat ilości oczekujących powiadomień – połączeń nieodebranych, wiadomości oraz… wiadomości z Microsoft Teams.

Dwa ekrany w służbie produktywności

Sporo czasu, w przypadku Surface Duo 2, należy poświęcić wyświetlaczom. Mamy tutaj dwa ekrany AMOLED o przekątnej 5,8″ (łącznej 8,3″) o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Oba są chronione Gorilla Glass – czekamy na szczegóły czy jest to Victus.

Z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z dwoma ekranami dotykowymi, podobnie jak w poprzedniku, Microsoft zadbał o to, by współpraca pomiędzy nimi była jak najbardziej intuicyjna. Według zapewnień firmy, więcej aplikacji – zwłaszcza ich własnych – zostało zoptymalizoanych do działania i udostępniania treści pomiędzy dwoma ekranami.

Nie obeszło się również bez wspomnienia tematu gamingu. Już teraz sporo tytułów zostało zoptymalizowanych pod działanie na Surface Duo 2 – podobno jest ich już ponad 150, a wśród nich Asphalt Legends, Modern Combat 5 i Dungeon Hunter 5. W każdym przypadku rozgrywka odbywa się na górnym ekranie, a na dolnym pojawiają się opcje dotykowego kontrolera.

Dostępność i cena Microsoft Surface Duo 2

Surface Duo 2 będzie dostępny w kilku wersjach – z 8 GB pamięci RAM i 128, 256 lub 512 GB dyskami SSD. Wersja podstawowa, tj. 8 / 128, wyceniona została na 1499 dolarów. Wyższy model, 8 / 256, kosztuje 1599 dolarów, a najmocniejsza konfiguracja, tj. 8 / 512, to koszt 1799 dolarów.

Przedsprzedaż rusza już dziś, tj. 22 września – a nawet już ruszyła, oczywiście na oficjalnej stronie Microsoftu.

Czy kiedykolwiek Microsoft Surface 2 trafi do sprzedaży w Polsce? Mam wątpliwości…

