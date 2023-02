T-Mobile ma kuszącą ofertę dla graczy, którym marzy się PlayStation 5

Sieć T-Mobile przygotowała ciekawą ofertę, w ramach której można zdobyć konsolę PlayStation 5 ze świetną grą oraz voucherami o wartości 400 złotych. Jak z niej skorzystać, co abonent dostanie w jej ramach i jak długo ma obowiązywać okres umowy? Odpowiedzi mogą Was zaskoczyć.

PlayStation 5 w T-Mobile

Najnowsza konsola Sony to platforma, która może się poszczycić wieloma świetnymi, ekskluzywnymi grami. Jedną z nich niewątpliwie jest God of War: Ragnarok, która w naszej (i nie tylko!) recenzji otrzymała notę 9,5/10. Podczas oficjalnego ogłoszenia gier roku 2022 według PlayStation, to właśnie najnowsza część przygód Kratosa zgarnęła najwięcej nagród. Nie ma się zresztą czemu dziwić – świetna fabuła z połączeniem haptycznych możliwości kontrolera DualSense oraz klimatyczną ścieżką dźwiękową sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza konsoli.

T-Mobile prawdopodobnie wyszło z podobnego założenia, kiedy zdecydowało się na stworzenie abonamentu, do którego można dobrać najnowszą konsolę od Sony. Do PlayStation 5 dołączona jest gra God of War: Ragnarok oraz vouchery o łącznej wartości 400 złotych do wykorzystania w PlayStation Store. Potencjalni nabywcy będą opłacać swoją konsolę przez cały czas trwania umowy (niektórzy nawet dłużej).

Co otrzymacie w zestawie? Konsolę, grę God of War: Ragnarok oraz 4 vouchery po 100 złotych każdy do wykorzystania w PlayStation Store. Operator sugeruje aktywować za nie subskrypcję PlayStation Plus Extra (źródło: T-Mobile)

Szczegóły oferty

Wspomnianą ofertę można znaleźć na stronie operatora. Żeby skorzystać z promocji, trzeba wybrać jeden z 8 dostępnych abonamentów (4 na 6 miesięcy oraz 4 z okresem umowy trwającym 24 miesiące). Warto podkreślić, że dwie najdroższe oferty na 24 miesiące (tj. oferta M Nielimitowana oraz L Nielimitowana) gwarantują również dodatkową obniżkę ceny samej konsoli. W przypadku pierwszej jest to upust 100 złotych, natomiast drugiej – nawet 250 złotych. Szczegóły każdej z dostępnych ofert możecie znaleźć na poniższym filmie.

Co istotne, nawet jeśli zdecydujecie się na abonament na 6 miesięcy, samą konsolę i tak będziecie musieli spłacać przez 2 lata. Warto także zwrócić uwagę na wysokość rat – zależnie od oferty, dostępne będą warianty od 80 do 140 złotych miesięcznie. Nie dla każdego abonamentu jednak każdy wariant cenowy jest dostępny. Różnią się one także wysokością kwoty, jaką trzeba będzie uiścić podczas opłacania interesującego Was abonamentu. Najniższa kwota na start wynosi 39 złotych przy wyborze abonamentu z oferty M.