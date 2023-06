Wyjątkowa edycja Google Pixel Fold zachwyca swoim designem

Premiera pierwszego składanego smartfona Google, czyli modelu Pixel Fold, odbyła się stosunkowo niedawno. Było to jednak wydarzenie, które w branży odbiło się szerokim echem. O tym smartfonie znów zrobiło się głośno, a to za sprawą jego limitowanej edycji, która prezentuje się naprawdę świetnie.

Przypomnijmy, co oferuje Google Pixel Fold

Pierwszy składany smartfon giganta z Mountain View zadebiutował w maju 2023 roku, czyli całkiem niedawno. Już dawno pojawiły się pogłoski, że marka chce spróbować swoich sił w segmencie składanych smartfonów, dołączając do grona producentów takich jak Samsung, OPPO czy Motorola.

Zanim przejdziemy do omawiania limitowanej edycji tego sprzętu, warto przypomnieć, co swoim użytkownikom oferuje standardowa wersja Google Pixel Fold. Smartfon został wyposażony przez producenta w dwa ekrany – zewnętrzny o przekątnej 5,8 cala i wewnętrzny o przekątnej 7,6 cala. Oba wykonane są w technologii AMOLED i oferują odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Zewnętrzny chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus, podczas gdy wewnętrzny pokrywa ultracienkie szkło.

Pod maską Pixel Folda znajduje się procesor Google Tensor G2, wspierany przez 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci na dane. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 4821 mAh. Jeśli zaś chodzi o aparaty, to mamy tutaj do czynienia z 48 Mpix aparatem głównym, który współpracuje z teleobiektywem oraz obiektywem ultraszerokokątnym – w obu przypadkach są one połączone z 10,8 Mpix sensorem. Dodatkowo smartfon wyposażony jest w dwa aparaty do selfie – 9,5 Mpix na ekranie zewnętrznym i 8 Mpix nad wewnętrznym.

Warto wspomnieć, że nad sprawnym działaniem smartfona czuwać ma system Android 13. Nie jest to oczywiście tanie urządzenie, ponieważ jego cena zaczyna się w Stanach Zjednoczonych od 1799 dolarów, czyli równowartości ~7400 złotych.

Limitowana edycja, która zachwyca

Co jakiś czas na rynek trafiają limitowane edycje smartfonów, tworzone przez różnych producentów, Pamiętacie smartfon Coca Cola lub wersję Xiaomi obrandowaną Myszką Miki? Google postanowiło uczcić 50. rocznicę powstania hip-hopu, przygotowując specjalną wersję swojego pierwszego składanego smartfona.

Firma rozpoczęła rozdawanie specjalnej wersji „Hip Hop 50” Pixel Folda przez swój program #GiftFromGoogle. Wyprodukowano tylko 400 sztuk tego limitowanego urządzenia. Niestety nie można go kupić w żadnym sklepie.

Limitowana edycja specjalna Google Pixel Fold (źródło: Twitter @filmedbyfresh)

Ta limitowana edycja tego smartfona może zachwycić swoim designem wiele osób. Ten Pixel Fold wykorzystuje kolorystykę Obsidian, ale znalazły się w nim też złote, metaliczne akcenty na bokach i pasku aparatu. Dodatkowo Google oznaczyło pasek aparatu emblematem Hip Hop 50. Całość wygląda naprawdę „na bogato”.

W skład specjalnego zestawu prezentowego wchodzi nie tylko sam smartfon. Jego wyglądem pochwalił się na Twitterze Courtney Hill, który otrzymał taką paczkę od giganta z Mountain View.

źródło: Twitter @filmedbyfresh

Google umieściło to wyjątkowe urządzenie w walizce na gramofon zaprojektowanej przez Victrola. W jej środku znalazł się także Pixel Watch, Pixel Buds Pro, łańcuszek „It’s all G” od Simone I. Smith i zestaw winylowy od Mass Appeal z pięcioma płytami 45 RPM. Pod tym wszystkim znajduje się jeszcze w pełni funkcjonalny gramofon.