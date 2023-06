Rabat na paliwo dostaniesz również na stacjach Moya. Jak go otrzymać?

Choć to nie Orlen jako pierwszy ogłosił wakacyjną promocję na paliwo (bo zrobiło to Circle K), to właśnie jego akcja zmotywowała konkurencję do przygotowania podobnych ofert. Teraz do tego grona dołączyła również sieć Moya. Na jakich zasadach przyznawany jest rabat i na jakie paliwa?

Rabat na paliwo na stacjach Moya

Aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach Moya, należy posiadać aplikację Super MOYA – można ją pobrać ze sklepu Google Play, z Huawei AppGallery i z Apple AppStore, co nie powinno stanowić żadnego problemu, przynajmniej dla większości klientów (bo jednak nie brakuje osób, które się wzbraniają przed instalowaniem tego typu programów na swoich smartfonach).

Aplikacja Super MOYA jest wymagana, ponieważ to właśnie w niej można aktywować kupony rabatowe na paliwo – po cztery w lipcu i sierpniu 2023 roku, czyli łącznie osiem. Każdy kupon uprawnia do otrzymania 30 groszy rabatu na każdy zatankowany litr ONMP, Pb 98, ON i Pb 95 lub 10 groszy na każdy litr LPG. W ramach jednego tankowania można otrzymać zniżkę na maksymalnie 30 litrów paliwa (w przypadku wlania większej ilości do baku, nadwyżka ponad 30 litrów zostanie rozliczona po standardowej cenie).

Istnieje jednak możliwość, aby otrzymać większy rabat – 40 groszy na każdy litr ONMP, Pb 98, ON i Pb 95 albo 20 groszy na każdy litr LPG. W jaki sposób? Wystarczy jednocześnie kupić wybrany produkt z oferty Caffe MOYA – gorący napój, hot doga, zapiekankę, panini lub kanapkę (przed wybraniem warto upewnić się, że dany uprawnia do uzyskania większego rabatu). Maksymalna ilość paliwa z rabatem pozostaje jednak niezmienna, czyli wciąż wynosi 30 litrów.

O tym również warto pamiętać przed skorzystaniem z promocji na paliwo na stacjach Moya

Promocja obowiązuje na wybranych stacjach Moya od 30 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku – ich listę znajdziecie na stronie internetowej moyastacja.pl (załącznik nr 1 w pliku PDF). Nie ma na niej również stacji automatycznych i stacji samoobsługowych. W przypadku wymienionych stacji obsługowych rabat można otrzymać tylko w godzinach obsługi pracowniczej.

Ponadto, jeśli skorzystacie z niniejszej promocji, nie otrzymacie punktów w aplikacji za zakupy na stacji. Musicie też pamiętać, że rabat na paliwo dostaniecie wyłącznie w sytuacji, gdy zatankujecie je do baku pojazdu.