Nowy procesor Google zachowa tradycję poprzedników. Będzie miał równie nietypową budowę

Dwa lata temu Google porzuciło ogólnodostępne rozwiązania w kwestii układów mobilnych na rzecz autorskich rozwiązań. Choć od premiery smartfonów z serii Pixel 8 dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, już teraz wiemy, jak będzie wyglądał zastosowany w nich układ mobilny.

Tensor G3 – co o nim wiemy?

Poprzedni model, Tensor G2, nie był złym układem, jednak nie był on przesadnie imponujący pod względem specyfikacji technicznej. Głównym winowajcą były rdzenie przestarzałe o dwie generacje względem konkurencji. Tensor G3 porzuci stare projekty na rzecz modeli ARMv9 opracowanych w 2022 roku. Przy okazji zmieni się układ rdzeni. Poprzednia generacja korzystała z nietypowej konfiguracji 4+2+2 (standardem jest obecnie 4+3+1). Google zamieni ją na coś równie osobliwego.

źródło: Arm

Według serwisu Android Authority, Tensor G3 będzie dziewięciordzeniowym układem mobilnym z czterema rdzeniami Cortex-A510 oraz czterema Cortex-A715 i jednym rdzeniem Cortex-X3. W porównaniu do poprzednich generacji podniesione zostaną taktowania rdzeni. Choć konkurencja już niedługo zacznie stosować rdzenie oparte o projekt ARMv9.2, zmiany w Tensor G3 pozwolą mu dogonić osiągami innych producentów.

64-bity i bezpieczne pamięci

Przy okazji przerzucenia się na nowe konstrukcje Arm, Google będzie mogło jeszcze bardziej przybliżyć się do 64-bitowych aplikacji. Tensor G2, choć porzucił wsparcie oprogramowania 32-bitowego, wciąż oferował wsparcie przestarzałych aplikacji dzięki obecności 32-bitowych bibliotek oraz rdzeni, które były w stanie odczytać instrukcje. Pixel 8 otrzyma wyłącznie 64-bitowe biblioteki, choć nie jest wykluczone, że rdzenie Cortex-A510 będą oferowały wsparcie dla AArch 32.

Inną zaletą, jaką zapewni ARMv9 w układzie mobilnym Google, to możliwość implementacji Memory Tagging Extension Arm – rozwiązania, które może zapobiec atakom na pamięć urządzenia. Choć MTE pojawia się w androidowych urządzeniach, bootloader Pixel 8 może być pierwszym, który faktycznie będzie z tej funkcji korzystał.

DSP, AI i ray tracing

Dzięki zastosowaniu procesora sygnału cyfrowego (zwanego też GXP) w układzie Tensor G2, Google było w stanie odciążyć GPU w niektórych zadaniach związanych z przetwarzaniem obrazu, takich jak deblurring czy punktowy tone mapping. DSP w Tensor G2 opierał się na czterordzeniowej konfiguracji z 512 KB pamięci w rdzeniu i taktowaniem 975 MHz. Nowy GXP zachowa liczbę rdzeni i ilość pamięci poprzednika, natomiast jego taktowanie zostanie podbite do 1065 MHz.

Oprócz tego Google z pewnością ulepszy to, z czego znane są układy Tensor – z rozwiązań opartych na SI. W modelu Tensor G2 TPU, choć miało takie same taktowanie jak to zastosowane w modelu G1 (1 GHz), było o 60% szybsze w zadaniach powiązanych z aparatem czy mową. Zegar w nowym układzie o nazwie kodowej „Rio” zwiększy taktowanie procesora do 1,1 GHz. Jak bardzo całość zmian przełoży się na pracę smartfonów, tego jeszcze nie wiemy.

Mobilnych graczy powininen natomiast ucieszyć fakt, że Google pamięta o ich potrzebach. Dlatego siedmiordzeniowe GPU Mali-G710 zostanie zastąpione przez Mali-G715. Choć źródło, na które powołuje się Android Authority, nie podaje, o jaką konkretnie wersję układu graficznego chodzi, najprawdopodobniej w Tensor G3 pojawi się dziesięciordzeniowy wariant Immortalis, który oferuje rozwiązania oparte o ray-tracing.

Kodowanie AV1, szybsze pamięci i stary modem

Wraz z nadchodzącym Tensor G3 Google postanowiło ulepszyć również bloki odpowiadające za kodowanie i dekodowanie treści wideo. Obok bloku IP MFC (Multi-Function Codec) od Samsunga w Tensor G2 pracował również blok „BigOcean” który umożliwiał dekodowanie treści opartych na kodeku AV1 o rozdzielczości 4K w 60 kl./s i 1080p w 120 kl./s. W obu blokach szykują się spore zmiany. MFC będzie w stanie dekodować i kodować treści oparte na kodekach HEVC i H.264 w 8K i 30 kl./s, a zastępujący „BigOcean” blok „BigWave” umożliwi kodowanie filmów 4K i 30 kl./s oraz 720p i 240 kl./s. Tym samym Google będzie pierwszym producentem smartfonów, który umożliwi kodowanie treści AV1 na urządzeniu.

Ostatnimi elementami specyfikacji, o której wspominają przedpremierowe informacje, dotyczą UFS oraz modemu. Kontroler tego pierwszego zyska wsparcie dla UFS 4.0, co zdecydowanie przyspieszy pracę pamięci wewnętrznej w smartfonach Google. Z UFS 4.0 korzysta już większość flagowców, m.in. Samsung Galaxy S23 Ultra czy Xiaomi 13 Pro. Na tle tych wszystkich zmian dziwnie wygląda modem Exynos 5300 od Samsunga, który pojawił się w Tensor G2, a jego delikatnie inny wariant trafi do Tensor G3, co oznacza, że nie ma co liczyć na dużą ewolucję w kwestiach łączności.

Wszystko wskazuje więc na to, że nowy układ mobilny Google będzie mniej rozczarowujący od swojego poprzednika i sprawi, że Pixel 8 i Pixel 8 Pro będą naprawdę konkurencyjnymi maszynami w swojej kategorii cenowej.