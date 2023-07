Specyfikacja Google Pixel 8 ujawniona! Co zaoferuje?

Seria Google Pixel 8 wzbudza spore emocje, chociaż do jej premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy. To wszystko za sprawą pojawiających się co jakiś czas doniesień dotyczących specyfikacji tych smartfonów. Teraz światło dzienne ujrzały informacje, które nie zostawiają już zbyt wielu niewiadomych, jeśli chodzi o podstawowy model z rodziny Pixel 8. Co zaoferuje i ile będzie kosztować?

Google Pixel 8 niemal bez tajemnic

Nieoficjalne informacje o tym smartfonie pojawiały się stopniowo od dłuższego czasu i dotyczyły różnych elementów jego specyfikacji. Doniesienia, które udostępniono w sieci tym razem, potwierdzają jednak wszystkie poprzednie, a także zdradzają nieco więcej.

Zacznijmy od ekranu, który w Google Pixel 8 będzie nieco mniejszy niż w jego poprzedniku. Producent zdecydował się na zastosowane 6,17-calowego wyświetlacza, wykonanego w technologii OLED, który pochwali się rozdzielczością Full HD+ (wcześniejsze doniesienia mówią dokładnie o rozdzielczości 2400×1080 pikseli) oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Z ekranem zintegrowany ma zostać także ultradźwiękowy czytnik odcisków palców.

Powtórzyły się też informacje o tym, że podstawowy model z serii Pixel 8 napędzać będzie nowy procesor Tensor G3, który ma współpracować z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, w zależności od wybranej przez klienta wersji.

Ponadto Google Pixel 8 zostanie wyposażony w 50 Mpix aparat główny (Samsung GN2) oraz 12 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem. Z kolei selfie będzie można wykonać za pomocą 11 Mpix przedniego aparatu. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4485 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 24 W i 12 W bezprzewodowe ładowanie. Całość ma fabrycznie działać w oparciu o system operacyjny Android 14.

Google Pixel 8 (źródło: MySmartPrice)

Przedstawione powyżej informacje opublikował na swoim twitterowym profilu Yogesh Brar, tj. znany informator, którego doniesienia niemal zawsze po premierze urządzenia okazują się prawdą. Warto dodać, że wcześniejsze, które pojawiały się w sieci, dotyczyły także możliwej kolorystyki nowego smartfona Google. Według nich Pixel 8 może występować w kolorach Haze, Jade, Licorice oraz Peon.

Kiedy premiera i jaka cena?

Nie jest żadną tajemnicą, że Google prezentuje swoje nowe, flagowe smartfony jesienią. Yogesh Brar w swoim poście podał jednak nieco bardziej sprecyzowany czas, w którym można spodziewać się premiery. Informator twierdzi, że wydarzenie, na którym oficjalnie pokazany zostanie Pixel 8, odbędzie się na początku października.

Informator podał także spodziewaną cenę obu wersji smartfona. Według niego za Google Pixel 8 z 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba będzie zapłacić 649 dolarów (równowartość ~ 2640 złotych), a za wersję z 256 GB – 699 dolarów (~2850 złotych). Oznacza to, że w stosunku do poprzednika ceny podskoczyłyby o 50 dolarów, bowiem w dniu swojej premiery Pixel 7 kosztował 599 dolarów i 649 dolarów, w zależności od wielkości pamięci wewnętrznej.