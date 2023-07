Na Allegro jest gorąco! Setki produktów w obniżonych cenach na lato

O czym teraz o myślicie? Na pewno o wysokiej temperaturze i odpoczynku od codziennego zabiegania. Allegro chce jednak, żebyście pomyśleli też o zakupach nowej elektroniki i nie tylko, bowiem najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce przygotowała „gorące oferty” na tegoroczne lato.

Promocje na lato na Allegro

Platforma informuje, że w ramach akcji „Gorące oferty” możecie kupić setki produktów w obniżonych cenach z różnych kategorii, nie tylko elektronika. Allegro wymienia kilka urządzeń, które kupicie teraz taniej:

laptop MacBook Air M2 13,6″ Apple M 16 GB / 256 GB szary,

smartfon Samsung Galaxy A54 5G 8/256 GB czarny,

smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8 GB / 256 GB niebieski

walizka średnia WITTCHEN ABS 56-3A-312 65 l,

szlifierka kątowa Bosch 900 W 230 V,

basen stelażowy okrągły Bestway 457 x 457 cm,

składany grill elektryczny Tefal GC 3050 czarny 2000 W,

telewizor LED Samsung UE43CU7172 43″ 4K UHD czarny,

deski SUP Bestway Hydro Force Oceana 10 305 cm.

Gorące oferty na wakacje są dostępne do 12 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów dostępnych produktów. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że to odpowiedź najpopularniejszej w Polsce platformy zakupowej na Amazon Prime Day, który rozpoczyna się już jutro i również potrwa do 12 lipca 2023 roku.

W ramach akcji „Gorące oferty” najwięcej zaoszczędzą klienci, którzy korzystają z Allegro Smart!, aczkolwiek nie wszystkie „gorące oferty” mają darmową wysyłkę w ramach tego abonamentu – w niektórych przypadkach trzeba dopłacić za dostawę.

Ponadto w przypadku wybranych ofert Allegro daje Gwarancję najniższej ceny. Jeżeli w ciągu 72 godzin od zakupu klient znajdzie tańszą ofertę i zgłosi ten fakt, otrzyma zwrot różnicy w formie vouchera na zakupy na Allegro. Należy jednak pamiętać, że serwis porównuje ceny z wybranymi sklepami – ich lista znajduje się na tej stronie.

Wszystkie Gorące oferty można znaleźć tutaj.

Tańsze bilety na koncert Janna

W ramach kampanii na lato Allegro przygotowało również „gorącą przedsprzedaż” biletów na trasę koncertową Janna. Bilety będą dostępne w aplikacji platformy od 11 lipca, od godziny 12:00, do 13 lipca, do godziny 11:00 lub do wyczerpania puli dostępnych biletów. Co ważne: tylko dla osób, które mają wykupiony pakiet Allegro Smart! (lub korzystają ze Smart! na Start). Z jednego konta można kupić maksymalnie 10 biletów na dany koncert.