Google Pixel 7a można kupić w Polsce! Gdzie i za ile?

Choć smartfony z serii Pixel amerykańskiego giganta Google oficjalnie nie są u nas dostępne, to możemy je zakupić w pewnym polskim sklepie. Nie musimy ich specjalnie sprowadzać, nie interesują nas dodatkowe opłaty, a do tego sprzęt objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy. Który to sklep i ile kosztuje tam najnowszy model, jakim jest Pixel 7a?

Pewien amerykański gigant…

Choć prawdopodobnie nie ma na świecie osoby, która korzysta z Internetu i nie kojarzyłaby, czym jest Google (albo przynajmniej Chrome), to już nie każdy wie, że wspomniana firma nie jest jedynie twórcą najpopularniejszej przeglądarki internetowej na świecie.

Nie, to nie moja opinia, tak wskazują liczby – w 2022 roku portal Oberlo oszacował, że Google ma aż 92,18% udziałów na rynku przeglądarkowym. Biorąc pod uwagę fakt, że na świecie żyje ponad 8 mld osób, z czego 5,18 mld ma dostęp do Internetu, można rzec, iż amerykańska korporacja trzęsie całym Internetem. Przynajmniej jeszcze, bo pojawienie się AI sporo namieszało.

Choć amerykański kolos w znacznej mierze skupia się na rozwoju swojej przeglądarki, to nie można powiedzieć, by nie interesowały go inne gałęzie rynku. Rozwija bowiem swój segment urządzeń Smart Home (jak na przykład dzwonki Nest), nieustannie pracuje nad nowymi wersjami systemu Android oraz WearOS (wersja 4.0 jest bogata w nowe funkcje) oraz opracowuje urządzenia typu wearables (choć nie te emocjonalne) czy smartfony (włącznie ze składakami). W portfolio giganta pojawił się nawet tablet o jakże trudnej nazwie Pixel Tablet.

To co z tym Pixelem 7a do kupienia w Polsce…?

Ach, wybaczcie, rozpisałem się nieco na temat amerykańskiego giganta i zamiast o konkretach dotyczących Google Pixel 7a, zacząłem pisać o całym dorobku firmy. Wracając więc do myśli przewodniej – smartfon ten możemy kupić w sieci sklepów x-kom (tak, to oni złożyli najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów). Został on wyceniony na dokładnie 2599 złotych, co – wbrew pozorom – nie jest najgorszym możliwym przelicznikiem.

Google Pixel 7a w niemieckim MediaMarkt oraz polskim x-komie (fot. Tabletowo.pl)

W niemieckim MediaMarkt za ten smartfon potencjalny nabywca będzie musiał zapłacić 509 euro, co po prostym przeliczeniu na złotówki, daje nam kwotę nieco ponad 2280 złotych.

Co ciekawe, choć x-kom ma niemiecką wersję swojego sklepu (jakiś czas temu doszło do ekspansji na rynek naszego sąsiada), to próżno w nim szukać wspomnianego smartfona. Dostępne są modele o oznaczeniach 6, 6a, 6 Pro, 7 oraz 7 Pro, jednak Pixel 7a w tej firmie, dostępny jest tylko na naszym rynku.

Choć trzeba przyznać, że nie od ręki – po złożeniu zamówienia będziemy musieli poczekać na dostawę… Jak długo? No właśnie… tego nie wiadomo.

Jako ciekawostkę dodam, że Kasia kupiła z Niemiec do testów Pixela 7a, przy czym jeszcze załapała się na przedsprzedaż i gratisowe słuchawki. Recenzja Pixela 7a, jeśli tylko zatoki dadzą jej żyć, już w najbliższy weekend! Spojler? Nie jest do końca tak różowo, jak miało być…