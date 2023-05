Google zapowiada Wear OS 4. Oto lista nowości

Wciąż nie milkną echa wczorajszej konferencji Google I/O 2023, na której firma zaprezentowała swoje nowe urządzenia – Pixel Tablet oraz smartfony Pixel 7a i Pixel Fold. Nie zabrakło na niej również informacji dotyczących nadchodzących wraz z systemem Android 14 nowości, a także zmian w usługach Google. Gigant z Mountain View nie zapomniał też o urządzeniach wearable. Dzięki temu wiemy już, co się zmieni w Wear OS 4.

Google pomoże zarządzać domem bezpośrednio z nadgarstka

We wpisie na swoim blogu dotyczącym zapowiadanych w Wear OS zmian, Google już na samym początku zwraca uwagę na to, że od wydania poprzedniej wersji tego systemu minęło już dwa lata. W tym czasie liczba zegarków, na których dostępny jest ten system operacyjny, wzrosła pięciokrotnie. Już ta informacja jest bardzo dobrym pretekstem do przygotowania jego nowej wersji.

Nie ma co ukrywać, że na tegorocznej konferencji firma naprawdę mocno podkreśliła funkcje związane z zarządzeniem urządzeniami inteligentnego domu. Bardzo dobrze widać to przede wszystkim w Pixel Tablet, który jest w zasadzie hybrydą tabletu i ekranu do zarządzenia inteligentnym domem.

Ten wątek pojawia się także przy prezentacji nowości nadchodzących wraz z Wear OS 4. Dzięki wdrożeniu nowych elementów w Google Home możliwe będzie m.in. sprawdzenie, kto zadzwonił do Twojego Nest bezpośrednio w powiadomieniach, czy zdalne odblokowanie drzwi.

Google zapowiada też, że bezpośrednio z zegarka wyposażonego w nowy Wear OS użytkownicy otrzymają dostęp do Gmaila i Kalendarza. Dzięki temu zyskają oni możliwość nie tylko odczytywania, ale również odpowiadania na wiadomości mailowe, a także odpowiadania na wydarzenia i aktualizacji stanu zadań w kalendarzu.

Wear OS 4 (źródło: Google)

W Wear OS 4 korzystanie z tych aplikacji będzie łatwiejsze

Gigant z Mountain View podkreśla, że to nie wszystkie zmiany i przypomina, że w nowej wersji systemu pojawi się także zapowiedziana już przez WhatsApp nowa wersja aplikacji na urządzenia wearable, która umożliwi rozpoczynanie nowych konwersacji, głosowe odpowiadanie na wiadomości i odbieranie połączeń bez konieczności sięgania po smartfon.

Wear OS 4 (źródło: Google)

Dla wszystkich, którzy obsługują Spotify z poziomu smartwatcha, sporym ułatwieniem będzie także fakt pojawienia się nowych kafelków przeznaczonych właśnie dla tej aplikacji, dzięki którym użytkownicy zyskają możliwość m.in. łatwego odtwarzania nowych odcinków swoich ulubionych podcastów czy sprawdzenia, jaką listę muzyczną przygotował dla nich DJ Spotify . Pojawi się też nowy kafelek Peleton, umożliwiający śledzenie swojej passy treningowej.

Google, jak to ma w zwyczaju, nie ujawniło daty premiery Wear OS 4, ale w komunikacie możemy przeczytać, że nowy „Wear OS przyniesie więcej zmian jeszcze w tym roku”. Czy to oznacza, że możemy na jego premierę liczyć w 2023 roku?

Trudno powiedzieć, ponieważ to zdanie może odnosić się jedynie do faktu zapowiadania kolejnych nowości, nad którymi programiści wciąż jeszcze pracują. Wśród nich koncern wymienia m.in. bardziej niezawodne przetwarzanie tekstu na mowę oraz obsługę kopii zapasowych i przywracania danych.