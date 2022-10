Nowy HONOR to prawdziwa wyścigówka dla graczy w naprawdę dobrej cenie

Niespełna miesiąc temu marka zaprezentowała średniopółkowy model X40, a teraz wprowadza na rynek smartfon HONOR X40 GT. To prawdziwa wyścigówka, która może zaskoczyć nie tylko specyfikacją, ale również wyglądem i atrakcyjną ceną. Czy najnowsza propozycja przekona do siebie graczy? Sprawdźcie, co oferuje.

Reklama

Zaskakujący wygląd

We wrześniu 2022 roku miała miejsce premiera średniopółkowego smartfona HONOR X40. Teraz firma zaprezentowała kolejny model z tej serii – HONOR X40 GT, który celuje w zupełnie innego odbiorcę, ale swoim wyglądem nieco nawiązuje do modelu X40.

Podobieństw można doszukać się przede wszystkim w dużym, niemal bezramkowym ekranie i nietypowej, okrągłej wyspie aparatu, chociaż w X40 GT obiektywy ułożone są nieco inaczej. Smartfon oferuje również specjalne, sportowe „malowanie”. W wersji kolorystycznej wyścigowa czerń na tylnym panelu urządzenia pojawiają się jaskrawe, zielone akcenty, a pośrodku wyspy aparatu duży zielony napis GT. Trzeba przyznać, że ten smartfon przyciąga uwagę i prezentuje się naprawdę dobrze.

Co nowy HONOR ma pod maską?

Smartfon został wyposażony w ekran TFT LCD o przekątnej 6,81 cala, rozdzielczości 2388×1080 pikseli i proporcjach 19,9:9. Wyświetlacz oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz, z kolei dotyk będzie śledzony z prędkością 480 Hz.

Pod maską urządzenia znalazł się Qualcomm Snapdragon 888 – ośmiordzeniowy procesor, który rozpędzi się do 2,84 GHz. Co prawda ten układ nie należy do najnowszych, jednak w dalszym ciągu jest w stanie zaoferować bardzo dobre osiągi. Chipset jest w smartfonie wpierany przez 8 GB lub 12 GB RAM. Pamięć operacyjną można jednak wirtualnie rozszerzyć o 7 GB, więc finalnie można uzyskać nawet 19 GB. Producent wyposażył model X40 GT również w 256 GB pamięci wewnętrznej – niestety, nie można jej rozbudować, ponieważ w tym smartfonie nie znajdziemy slotu na kartę microSD.

HONOR X40 GT oferuje 50 Mpix aparat główny z elektroniczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.8. Dodatkowo na tylnym panelu znalazł się aparat do zdjęć makro i czujnik głębi – oba mają 2 Mpix matrycę oraz przysłonę f/2.4. Za pomocą tego smartfona użytkownicy wykonają selfie 16 Mpix aparatem z przysłoną f/2.45.

Żeby smartfon podczas wymagających zadań nie parzył w ręce, producent zastosował w nim 13-warstwowy układ chłodzenia o powierzchni 16300 mm² z komorą parową 4001 mm². Takie rozwiązanie ma zwiększyć efektywność rozpraszania temperatury o 30%.

Z kolei za dostarczenie energii do podzespołów w tym smartfonie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4800 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 66 W. Producent deklaruje, że dzięki temu w 30 minut użytkownicy naładują go do poziomu 90%.

Model X40 GT wspiera też obsługę sieci 5G oraz Wi-Fi 6, które zapewni prędkość transferu do nawet 5,1 Gb/s. Ponadto producent wyposażył smartfon w obsługę NFC.

Cena i dostępność

Urządzenie występuje w 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej oraz w wyścigowej czerni. Smartfon dostępny jest Chinach, można kupić go na oficjalnej stronie producenta, a jego cena zależna jest od wybranego wariantu. Za ten z 8 GB RAM trzeba zapłacić 2099 juanów (równowartość ~1440 złotych). Z kolei w przypadku mocniejszej wersji z 12 GB RAM cena wynosi 2399 juanów (~1645 złotych).

Producent nie podał jeszcze informacji o tym, czy smartfon zadebiutuje również na innych rynkach. W Polsce oficjalnie i tak go jednak nie zobaczymy, ponieważ marka wycofała się po cichu z Polski.