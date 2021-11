Google Pixel 6 dostępny w polskim sklepie. Cena powala, ale nie zaskakuje

Google oficjalnie nie sprzedaje swoich smartfonów w Polsce. Są one jednak dostępne w jednym z renomowanych sklepów w kraju nad Wisłą. W jego ofercie pojawił się najnowszy Google Pixel 6. Jego cena jest bardzo wysoka, ale jednocześnie nie powinna Was zaskoczyć.

Pixel 6 to pierwszy smartfon Google, po który ustawiały się kolejki już w przedsprzedaży

Chyba jeszcze żaden smartfon Google nie cieszył się taką popularnością jak Pixel 6. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że hype na niego zaczął się na długo przed oficjalną premierą, szczególnie że sam producent również chętnie sukcesywnie zdradzał jego kolejne tajemnice. Prezentacja w dużej mierze była zatem formalnością, którą należało odbębnić – w jej trakcie Google nie wyciągnęło żadnego asa z rękawa.

Ogromna popularność Google Pixel 6 nie powinna nikogo dziwić. Google przyzwyczaiło klientów do tego, że smartfony z serii Pixel wykonują doskonałej jakości zdjęcia i nie inaczej jest w tym przypadku. Równie dużym magnesem jest zaskakująco przystępna cena, która w Niemczech wynosi 649 euro. Dla porównania, Google Pixel 4 64 GB kosztował w tym kraju na start 749 euro.

Aktualnie 649 euro to równowartość niespełna 3000 złotych. To bardzo atrakcyjna cena, szczególnie że Google przyzwyczaiło klientów do wyższych i wygórowanych. Wiele osób, samodzielnie lub z pomocą kogoś życzliwego, sprowadziło smartfon do Polski zaraz po jego oficjalnej premierze.

Cena Google Pixel 6 w Polsce zwala z nóg. Jeden w cenie dwóch

Mimo że Google nie sprzedaje oficjalnie swoich smartfonów w Polsce, spodziewaliśmy się, że Google Pixel 6 będzie można kupić w kraju nad Wisłą w sklepie x-kom. I tak rzeczywiście się stało – model ten jest już dostępny u tego dystrybutora.

Cena nie jest jednak tak samo atrakcyjna, jak w Niemczech po przeliczeniu i dodaniu kosztów wysyłki. Cena Google Pixel 6 w Polsce została bowiem ustalona na 4999 złotych, zatem kosztuje on prawie dwa razy więcej. Jednocześnie trudno tu mówić o zaskoczeniu – sklep x-kom postępował analogicznie w przypadku poprzednich smartfonów Google, m.in. Pixel 4a, Pixel 4 XL czy Pixel 3.

Google Pixel 6 za 4999 złotych w sklepie x-kom

Uwagę przykuwa jednak nie tylko cena, która wynosi 4999 złotych, ale też informacja, że jedna osoba może kupić jedną sztukę smartfona, ponieważ jego dostępność jest ograniczona. Ponadto osoby, które zdecydują się zamówić ten model, muszą przygotować się na wydłużony czas dostawy.

Skąd taka wysoka cena Google Pixel 6 w Polsce? Jak zostało wspomniane, w kraju nad Wisłą nie ma oficjalnej dystrybucji urządzeń Google. Sklep x-kom sprowadza je na własną rękę, biorąc na siebie odpowiedzialność za ich obsługę gwarancyjną i na podstawie rękojmi, co generuje dodatkowe koszty. Tym bardziej, że smartfony Google to w Polsce bardziej ciekawostka niż mainstreamowy produkt.