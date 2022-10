Nowości w aplikacji mPay – dołącz do klubu i zgarnij bonusy

Użytkownicy aplikacji mPay, która pozwala m.in. na wygodne kupowanie biletów na komunikacji miejskiej, mogą teraz dołączyć do specjalnie przygotowanego klubu. Warto podkreślić, że członkostwo wiąże się z licznymi bonusami.

Szereg korzyści dla członków klubu

mPay to jedna z wielu aplikacji, które zapewniają możliwość kupowania biletów na komunikację miejską czy pociągi. Do tego otrzymujemy funkcje płacenia za autostrady, parkingi, a także sporo innych usług. Intuicyjny interfejs, a także zestaw przydatnych rozwiązań, z pewnością przyczyniły się do popularności aplikacji w Polsce.

Teraz użytkownicy apki, którzy dość często korzystają z oferowanych funkcji, mogą dołączyć do Club mPay. Jak informują sami twórcy, członkowie klubu mogą zbierać mCoiny i cieszyć się szerokim pakietem korzyści.

Warto zaznaczyć, że informacje o klubie mogliśmy usłyszeć już wcześniej, ale teraz jest on udostępniany wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Wspomniane mCoiny można wymieniać na bilety wstępu na różne wydarzenia, vouchery, którymi opłacimy poszczególne usługi czy zagwarantujemy sobie atrakcyjne zniżki, w tym nawet darmowe przejazdy zbiorkomem po mieście.

mCoiny otrzymujemy za każdą dokonaną transakcję i inne aktywności w aplikacji. Co więcej, za polecenie aplikacji mPay znajomym możemy dostać aż do 2100 mCoinów.

Jak dołączyć do Club mPay?

Członkiem klubu mPay może zostać każdy użytkownik, który ma zaznaczone zgody marketingowe oraz posiada aplikację w wersji premium. Brzmi dość prosto, ale co zrobić, aby posiadać konto premium? Dostępnych opcji jest całkiem sporo:

możemy kupić mTicket Premium za 29 złotych za rok,

zgromadzić 6000 mCoinówi i wymienić je na roczny mTicket Premium,

brać udział w cyklicznych akcjach promocyjnych – mTicket Premium to jedna z dostępnych nagród,

przez ostatnie 3 lata zrobić minimum 1 transakcję w każdym miesiącu,

zostać inwestorem spółki i mieć minimum 900 akcji,

przez miesiąc utrzymać stan środków na mRachunku w średniej dziennej wysokości 3000 złotych (premium na 3 miesiące).

Co więcej, nowi użytkownicy otrzymują bezpłatny miesiąc dostępu do premium. Oczywiście po zakończeniu okresu testowego trzeba będzie spełnić jeden z powyższych punktów, aby wciąż mieć dostęp do aplikacji w wersji premium.

Wypada wspomnieć, że posiadanie konta premium w aplikacji mPay to szereg innych korzyści: 50% niższe opłaty za zasilenie mRachunku, 0 złotych za przechowywanie kart w mPay Wallet, brak opłat za integrację z Masterpass, darmowe raporty i noty rozliczeniowe, funkcja Znajdź auto w usłudze Parkowania, brak reklam w aplikacji, możliwość zakupu mVoucherów oraz gwarantowane SLA na poziomie 99,6%.

Jeśli chcecie sprawdzić Club mPay, to konieczna będzie odpowiednia wersja aplikacji – 3.7.0 dla iOS oraz 3.5.2 dla Androida. Aktualizacja powinna być już dostępna w App Store i Google Play.