Konkurs! Napisz komentarz i powalcz o OPPO Reno7!

Akcja partnerska

Wraz z OPPO przygotowaliśmy dla Was fajny konkurs! Wystarczy dosłownie jeden krótki komentarz, by powalczyć o smartfon OPPO Reno7.

Początkowo, przyznaję, chciałam zaprosić Was do zabawy na naszym profilu na Tiktoku, ale doskonale wiem, że część z Was by się oburzyła, bo nie ma tam konta, więc… nie tym razem :)

Do wygrania OPPO Reno7!

OPPO Reno7 to jeden z najbardziej wyróżniających się smartfonów z niższej-średniej półki aktualnie dostępnych na rynku. Wszystko za sprawą rzucającej się w oczy obudowy, wykonanej z włókna szklanego, ale o skóropodobnej fakturze. Do tego dochodzi fakt, że w obliczu masy obłych obudów, Reno7 ma płaską konstrukcję – zarówno plecki, jak i krawędzie, nie mają żadnych zaobleń, co może się podobać.

A to wciąż nie wszystko, bo dla osób, które tęsknią za diodą powiadomień, przygotowana została dość nietypowo ulokowana dioda w obramówce aparatu. Fajna sprawa – a, przede wszystkim, niesamowicie praktyczna, dzięki której trudno przeoczyć powiadomienie o wiadomości czy połączeniu.

W recenzji Reno7, Konrad zachwalał smartfon za wyświetlacz AMOLED, świetną wydajność, możliwość rozszerzenia pamięci z użyciem karty microSD, obecność gniazda 3.5 mm jack audio, niezłe aparaty czy wreszcie Androida 12. Zresztą, co tu dużo gadać – zainteresowanych odsyłam -> tutaj jest recenzja OPPO Reno7. Tam też znajdziecie wszystkie parametry modelu, który możecie wygrać.

Dodam jeszcze, żeby było jasne, że do wygrania jest egzemplarz, który testowaliśmy w redakcji – a zatem nie jest to nówka sztuka, ale (spokojnie!) nie nosi śladów użytkowania.

Co zrobić, żeby go wygrać?

Sprawa jest prosta: przekonaj nas swoim komentarzem pod tym artykułem, że to właśnie do Ciebie ma powędrować smartfon OPPO Reno7 – możesz używać zarówno słów, jak i emotikon – wykaż się kreatywnością! Każdy może dodać tylko jeden komentarz. I – uwaga – istnieje ograniczenie znaków – maksymalnie 200 znaków ze spacjami.

Wygrywa jedna osoba spośród wszystkich, które wykonają zadanie konkursowe i której komentarz spodoba nam się najbardziej. Będziemy brać pod uwagę poczucie humoru i kreatywne podejście do tematu.

Konkurs trwa do 16 października, a regulamin znajdziecie pod tym linkiem. Pamiętajcie, że jeśli jesteście niepełnoletni, wasi rodzice muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie.

Powodzenia!