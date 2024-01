Allegro upomina się o pieniądze. I robi to źle

Dla kupujących Allegro jest bezpłatne – płacą jedynie za zakupiony produkt i ewentualnie wysyłkę, jeśli nie korzystają z pakietu Smart!, natomiast sprzedający muszą zapłacić za to, że coś sprzedali. Platforma postanowiła upomnieć się o pieniądze, które jej się należą.

Allegro wysyła wezwania do zapłaty

Nasz redakcyjny Kolega Karol otrzymał dziś wiadomość e-mail, w którym najpopularniejsza platforma wyraża radość, że sprzedaje on na Allegro/Allegro Lokalnie i jednocześnie przypomina, że może to wiązać się z opłatami. W dalszej części widnieje informacja, że Karol ma na swoim koncie nieopłacony rachunek. Dalej powinna znaleźć się kwota zaległości wraz z informacją, w jaki sposób można ją uregulować.

fot. Karol Kunat / Tabletowo.pl

Powinna, ale się nie znalazła. Po czterech godzinach Karol otrzymał kolejną wiadomość z informacją, że przez błąd techniczny w poprzedniej nie zawarto istotnych danych – brakowało w niej kwoty i numeru rachunku, na który można przelać należną kwotę. W przypadku naszego Kolegi jest to 9,99 złotych.

fot. Karol Kunat / Tabletowo.pl

To o tyle istotne, że należności wobec platformy można uregulować również za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Znajdziecie ją w sekcji Konto – to zakładka Rozliczenia z Allegro. Jest jednak jeden warunek – minimalna kwota, jaką można przez nią wpłacić, to 1,01 złotych.

Tak się składa, że ja również mam zaległość wobec tej platformy, aczkolwiek wynosi ona tylko 40 groszy i w związku z tym nie mogę jej zapłacić za pośrednictwem strony Rozliczenia z Allegro. Teoretycznie mogę wpłacić 1,01 złotych, ale wówczas powstanie nadpłata, a nie mam w planach nic sprzedawać w tym serwisie (w wersji Lokalnie też nie), zatem jej nie wykorzystam.

fot. Grzegorz Dąbek / Tabletowo.pl

Szczerze nie pamiętam, kiedy sprzedałem coś, co spowodowało naliczenie opłaty w wysokości 40 groszy, ale musiało to być bardzo dawno, gdyż nie mam już tej oferty w historii swojej sprzedaży. Do mnie platforma nie wysłała wezwania do zapłaty i jestem ciekawy, czy kiedykolwiek upomni się o tę należność. Ja ją chętnie ureguluję, tylko muszę mieć taką możliwość.

Ile wynosi prowizja na Allegro?

Platforma informuje, że wysokość prowizji od sprzedaży nie jest jednakowa dla wszystkich ofert – zależy ona od ceny końcowej, kategorii, liczby sprzedanych sztuk oraz tego, czy kupujący pokryje koszt przesyłki, czy nie (bo korzysta z pakietu Smart!).

Przykładowo w kategorii Elektronika prowizja od sprzedaży aparatów, konsol i smartfonów wynosi 4%, a telewizorów 8%. Z kolei przypadku kabli, przewodów, zasilaczy i ładowarek zależy od ceny końcowej – do 60 złotych to aż 11% netto, a powyżej 6,6 złotych + 7% netto nadwyżki ponad 60 złotych.

Dla zainteresowanych przygotowano kalkulator opłat i prowizji na Allegro – na przykład za sprzedanie iPhone’a 14 za 2500 złotych trzeba by było zapłacić 124 złote.