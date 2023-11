W Androidzie pojawi się mnóstwo nowych, ciekawych funkcji (lista)

Google regularnie dodaje do systemu Android nowe funkcje. Dziś gigant z Mountain View oficjalnie ogłosił, że właściciele urządzeń z systemem sygnowanym zielonym robotem będą mogli korzystać z kilkunastu nowych opcji.

Siedem nowych funkcji w aplikacji Wiadomości Google na Androida

Google poinformowało, że już ponad miliard użytkowników miesięcznie korzysta na swoich urządzeniach z Androidem z RCS. Jednocześnie gigant nie ukrywa zadowolenia z faktu, iż Apple zapowiedziało zintegrowanie iMessage z RCS. Amerykanie zapowiedzieli dziś siedem nowych funkcji, z których będą mogli korzystać użytkownicy RCS na Androidzie.

Pierwszą jest Photomoji, czyli możliwość tworzenia reakcji ze zdjęcia z galerii z wykorzystaniem Google AI na urządzeniu – jako przykład wykorzystano zdjęcie… kota. Własne reakcje zostaną zapisane w „specjalnej zakładce” i będą mogły ich używać również inne osoby w czatach grupowych.

źródło: Google

Kolejną nowością są Voice Moods – dzięki nim użytkownicy będą mogli dodawać do swoich wiadomości głosowych różne efekty wizualne, zawierające na przykład turlającą się ze śmiechu emotkę. Łącznie do wyboru ma być dziewięć różnych emocji. Ponadto Google zadeklarowało, że poprawiło ogólną jakość dźwięku wiadomości głosowych, zwiększając szybkość transmisji i częstotliwość próbkowania.

źródło: Google

W podobny sposób urozmaicić wizualnie pomogą Screen Effects – po wpisaniu określonej wiadomości, na przykład pada śnieg lub kocham cię, na ekranie pojawi się animacja, wzmacniająca przekaz. Co jednak ciekawe – Google nie podaje pełnej listy fraz, które wywołają Screen Effects, a tych jest łącznie ponad 15.

źródło: Google

Wśród nowości znajdują się też Reaction Effects, czyli efekty wizualne, które „wzmocnią” reakcję. Na przykład, gdy użytkownik zareaguje na daną wiadomość kciukiem w górę, wokół niej wyskoczą trzy różne kciuki. Reaction Effects pojawią się również w przypadku użycia innych popularnych emoji – ❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢.

źródło: Google

Google dodało też Animated Emoji, które aktywują się automatycznie, jeśli użytkownik wyśle określoną emotkę – w przypadku wysłania ❤️, na ekranie pojawi się bijące, różowe serce z błyszczącymi gwiazdkami.

źródło: Google

Ponadto Google umożliwi również użytkownikom RCS na urządzeniach z Androidem zmianę koloru tła konwersacji i dymku z wiadomościami, zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy, we wszystkich czatach, a także tworzenie profili, tj. połączenie imienia i nazwiska oraz zdjęcia z danym numerem telefonu.

źródło: Google

Nowości nie tylko w aplikacji Wiadomości Google na Androida

Choć najwięcej nowości trafi do aplikacji Wiadomości Google (zaliczają się do nich też nowe połączenia emotek w Emoji Kitchen), to Google zapowiedziało również dodanie ponad 10 nowych, darmowych kanałów telewizyjnych do Google TV (dzięki temu ich łączna liczba zwiększy się do ponad 115), a także możliwość włączenia i zadokowania kompatybilnych urządzeń smart home oraz ustawienia statusu w Google Home z poziomu smartwatcha z Wear OS.

źródło: Google

Wkrótce na smartwatchach z WearOS pojawi się też możliwość głosowej aktywacji Assistant Routines poprzez zegarek i nowy skrót Assistant At a Glance, który dostarczy najważniejsze informacje, takie jak ostrzeżenia pogodowe czy aktualizacje dotyczące podróży i przypomnienia o wydarzeniach.

Ponadto użytkownicy urządzeń z Androidem będą mogli ustawić niestandardowy kod PIN w kluczach bezpieczeństwa FIDO2 dla witryn lub aplikacji żądających weryfikacji, co umożliwi logowanie się bez hasła.