Tesla jest teraz jeszcze tańsza. W tej cenie nie ma lepszego wyboru

Tesla ponownie to zrobiła. Firma Elona Muska zdecydowała się na kolejne obniżenie cen i – co zdecydowanie warto podkreślić – dotyczy to również Polski. Obniżki są naprawdę spore, a konkurencja raczej nie ma dziś dobrego humoru.

Świetny stosunek możliwości do ceny

Owszem, Tesla nie robi samochodów idealnych. Co więcej, uważam, że niektóre wady aut Elona Muska są dość irytujące. Trzeba jednak zaznaczyć, że firma oferuje dwa świetnie wycenione elektryki – Model 3 i Model Y. Ponadto Model Y jest teraz jeszcze tańszy i jak najbardziej możemy stwierdzić, że w tej cenie nie znajdziemy równie dobrego samochodu o podobnych osiągach, biorąc pod uwagę zarówno BEV-y, jak i auta spalinowe.

Potwierdzeniem genialnego stosunku możliwości do ceny są wyniki sprzedaży. Amerykański producent bardzo dobrze radzi sobie na lokalnym rynku, ale też w Europie i innych regionach. Nawet w Polsce, gdzie elektryki wciąż nie są popularne, firma Muska ma sporo powodów do świętowania.

Jak wynika z danych opublikowanych przez IBRM Samar, Tesla okazała się 6. najpopularniejszą marką premium w Polsce w 2023 roku. Producent dostarczył łącznie ponad 4,6 tys. samochodów, wyprzedzając m.in. Mini czy Alfę Romeo. Owszem, do wyników BMW czy Audi wciąż sporo brakuje, ale należy zaznaczyć, że Tesla sprzedaje tylko BEV-y, a wielu innych graczy oferuje elektryki, hybrydy i auta spalinowe.

Tesla Model Y w bardzo dobrej cenie

W 2023 roku Amerykanie odnotowali w Polsce imponujący wzrost rejestracji o 277,98% rok do roku i najwidoczniej nie zamierzają zwalniać tempa. Tesla Model Y, która w minionym roku była najchętniej wybieranym samochodem z portfolio producenta, jest teraz spora tańsza.

Jak zauważa serwis elektrowoz.pl, cennik w Polsce wygląda teraz następująco:

Model Y RWD: 224990 złotych -> 194990 złotych, -30000 złotych,

Model Y Long Range AWD: 259990 złotych -> 224990 złotych, -35 000 złotych,

Model Y Performance AWD: 281990 złotych -> 247990 złotych, -34 000 złotych.

Co ciekawe, za Model 3 trzeba teraz zapłacić trochę więcej. Otóż jego ceny startują od 205990 złotych. Wcześniej był on minimalnie tańszy względem bardziej przestronnego brata. Oczywiście obniżka cen zapowiada, że jeszcze więcej osób w Polsce może zdecydować się na zakup samochodu elektrycznego.