Nowa funkcja w Androidzie? Google upewni się, że o niej wiesz

Android jest regularnie aktualizowany, co pozwala jego użytkownikom korzystać z najnowszych udogodnień. W tym natłoku wiele aktualizacji do tej pory przechodziło jednak niezauważenie. Google postanowiło to zmienić i zacząć wyraźnie informować posiadaczy urządzeń z Androidem o nowościach, jakie zostały wprowadzone.

Android jest jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych dostępnych na rynku. Jest on nieustannie udoskonalany i usprawniany na różne sposoby, co skutkuje regularnym wprowadzaniem kolejnych, nowych funkcji oraz udogodnień. Wiele z nich do tej pory przechodziło niezauważenie, więc gigant z Mountain View postanowił zawalczyć o należną im uwagę. Właściciele smartfonów i innych urządzeń zaczną otrzymywać garść informacji o nowych funkcjach i możliwościach.

Wszyscy użytkownicy dowiedzą się, co nowego w Androidzie

Google przygotowało specjalną funkcję, która w wyraźny, atrakcyjny dla oka i przystępny sposób będzie informować użytkowników o nowościach, które zostały wprowadzone w Androidzie. Wdrożenie takiego rozwiązania ma dwie główne zalety. Po pierwsze klienci będą dostawać informację o tym, co się pojawiło, bo nie każdy musi sobie zdawać z tego sprawę. Po drugie – właśnie dzięki temu – dowiedzą się, że mogą korzystać z nowych funkcji, które ułatwią im życie lub zwiększą ich bezpieczeństwo.

źródło: Mishaal Rahman

Informacje będą dotyczyć wszystkich aplikacji oraz usług, które zostaną wdrożone w Androidzie w ramach regularnych aktualizacji systemu. Na ten moment nie ma informacji, czy użytkownicy będą dowiadywać się o nowościach po każdym dodaniu kolejnego pakietu usprawnień, czy też co kilka uaktualnień, by nie mieli wrażenia, że są „spamowani” nadwyżką komunikatów, gdyż szybko mogłyby stać się one dla nich uciążliwe lub wręcz irytujące.

Na ten moment nie wiadomo również, kiedy Google zacznie w ten sposób informować użytkowników o nowościach. Wydaje się jednak, że najlepszym momentem będzie najbliższa aktualizacja Usług Play. Warto natomiast przypomnieć, że w ramach ostatniej aktualizacji Androida wprowadzono dużo nowości, w tym usprawnienia w Wiadomościach Google oraz klawiaturze Gboard, a także w zyskującej na popularności Cyfrowej Równowadze, która pozwala kontrolować czas spędzony z telefonem.

W marcu Google wdrożyło też globalnie funkcję resetowania uprawnień na starszych urządzeniach z Androidem. Warto tutaj zauważyć, że została ona udostępniona posiadaczom sprzętów z różnymi wersjami systemu, w tym nawet 6.0 Marshmallow z 2015 roku!