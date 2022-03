Aktualizacja Wiadomości Google ucieszy też właścicieli iPhone’ów

Wiadomości Google to aplikacja służąca do wysyłania oraz odbierania SMS-ów i MMS-ów, z której korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie, ponieważ jest ona domyślnym programem do komunikacji na dużej części urządzeń z Androidem. Dziś producent poinformował o wprowadzeniu wielu nowych, przydatnych na co dzień funkcji.

Reklama

Wiadomości Google wzbogaciły się o wiele nowych, przydatnych na co dzień funkcji

Google dostrzega, że komunikacja między posiadaczami smartfonów z Androidem i właścicielami iPhone’ów nie zawsze przebiega tak jak powinna. Według firmy to wina tego, że konwersacje opierają się na SMS-ach, które są przestarzałym standardem, zamiast na nowszym RCS, który umożliwia wysyłanie wideo w wysokiej rozdzielczości, dodawanie reakcji w formie emoji, zapewnia szyfrowanie end-to-end i wiele, wiele więcej.

Google przyznaje, że najnowsza aktualizacja nie rozwiązuje wszystkich problemów podczas komunikacji z właścicielami iPhone’ów, ale jednocześnie eliminuje kilka największych niedogodności, które zgłaszali niezadowoleni użytkownicy.

Reklama

Po pierwsze, reakcje na wiadomości, które dodadzą posiadacze iPhone’ów, zostaną wyświetlone w aplikacji na smartfonach z Androidem jako emoji. Początkowo tylko na urządzeniach, na których domyślnym językiem jest angielski. Wsparcie dla kolejnych ma zostać dodane później.

Kolejną nowością jest integracja aplikacji Zdjęcia Google z programem do obsługi wiadomości. Użytkownicy będą mogli wysłać bezpośredni link do filmu, a wkrótce także do zdjęć. Aktualnie, jeśli ktoś nie korzysta z RCS, tylko klasycznych MMS-ów, i wysyła zdjęcie lub wideo, to jest ono bardzo słabej jakości, z uwagi na ograniczenia tego standardu komunikacji.

Co ciekawe, przy okazji Google wzywa Apple do zaadoptowania RCS. Pozwoli to producentowi sprawić, że wymiana wiadomości będzie lepsza i bardziej bezpieczna, bez względu na to, jakie urządzenie wybierze użytkownik.

Kolejne nowości pozwolą natomiast zachować porządek w skrzynce. Wiadomości Google automatycznie podzielą wiadomości na prywatne i służbowe (Osobiste i Biznesowe) – zostaną one umieszczone w dwóch oddzielnych zakładkach, aby się nie mieszały. Co więcej, użytkownicy dostaną możliwość ustawienia, aby wiadomości z hasłami jednorazowymi usuwały się automatycznie po 24 godzinach (funkcja początkowo trafiła do użytkowników Androida w Indiach, teraz jej dostępność została rozszerzona o mieszkańców Stanów Zjednoczonych).

Ponadto Wiadomości Google przypomną stosowną adnotacją o tym, żeby odpowiedzieć na otrzymaną już dłuższy czas temu wiadomość. Funkcja ta początkowo będzie dostępna jednak wyłącznie dla angielskojęzycznych użytkowników na całym świecie.

Wiadomości Google przypomną również o urodzinach, jeżeli użytkownik dodał datę urodzin do kontaktu – przypomnienie pojawi się od razu po uruchomieniu aplikacji. Do tego Emoji Kitchen w klawiaturze Gboard jest teraz większa niż wcześniej – zawiera ponad 2000 nowych połączeń emoji, dostępnych jako naklejki.