Ten budżetowy tablet odtworzy wideo 8K

Trudno mieć wysokie oczekiwania wobec budżetowych urządzeń – po prostu zapewniają podstawowe funkcje w przystępnej cenie. Ten nowy tablet, mimo że z niższej półki, oferuje jednak wparcie dla dekodowania wideo w rozdzielczości 8K.

Reklama

Alldocube iPay 9T to budżetowy tablet, który poradzi sobie nawet z wideo w rozdzielczości 8K

Chociaż jest to urządzenie z niższej półki, producent nie potraktował po macoszemu, tj. nie oszczędzał na jego najważniejszym elemencie, tzn. wyświetlaczu. Ekran bazuje na matrycy IPS o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Ponadto zapewnia wsparcie dla 100% palety kolorów sRGB.

Alldocube iPay 9T (źródło: Alldocube)

Jak zostało wspomniane, tablet potrafi dekodować wideo do rozdzielczości 8K w 25 klatkach, m.in. w formatach H.264/H.265/VP9. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu procesora Rockchip RK3566, który jednak nie zapewnia szczególnie wysokiej wydajności, ponieważ – jak podaje producent – w AnTuTu osiąga wynik zaledwie ~100000 punktów (podczas gdy najwydajniejsze smartfony z Androidem nawet ponad milion punktów).

Na pokładzie tabletu znajduje się również 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Tę ostatnią można jednak rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do nawet 2 TB. W tym przypadku jest to niezbędna możliwość. Co natomiast ciekawe i zaskakujące, Alldocube iPay 9T wyposażono też w aż dwa porty USB-C. Producent podaje, że dzięki temu w jednym czasie użytkownik będzie mógł ładować urządzenie i podpiąć do niego peryferia.

Tablet zaoferuje swoim właścicielom również podwójny głośnik, Bluetooth 5.0 i dwuzakresowe WiFi (2,4 GHz i 5 GHz), a także dwa aparaty: o rozdzielczości 5 Mpix z autofokusem na tyle i 2 Mpix na przodzie. Alldocube iPay 9T po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 11. Urządzenie zasili natomiast akumulator o pojemności 5300 mAh (ładowanie 10 W).

Alldocube iPay 9T (źródło: Alldocube)

Tablet ma wymiary 246,1×172,1×8,6 mm i waży 477 gramów. Alldocube iPay 9T nie ma slotu na kartę SIM i nie obsługuje sieci komórkowych, ma natomiast 3,5 mm złącze słuchawkowe i wspiera USB OTG.

Sugerowana cena tabletu nie jest znana. Urządzenie nie trafiło jeszcze do sprzedaży, ale zrobi to już w przyszłym miesiącu, tj. w maju 2022 roku.