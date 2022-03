Resetowanie uprawnień aplikacji trafia w końcu na starsze Androidy

Jedną z nowości, które zadebiutowały wraz z Androidem 11 było automatyczne resetowanie uprawnień w systemie. Rok po premierze tej wersji systemu, Google ogłosiło, że funkcja ta zawita również do starszych wersji mobilnego systemu operacyjnego. Początkowo miało się to wydarzyć pod koniec zeszłego roku, ale doszło do przesunięcia terminu wdrożenia. Wygląda jednak na to, że czas oczekiwania dobiegł końca – użytkownicy starszych Androidów otrzymują możliwość automatycznego resetowania uprawnień.

Nowa funkcja obsłuży nawet Androida 6

Jak zauważa XDA Developers, użytkownicy na całym świecie dzielą się w mediach społecznościowych informacją o tym, że na ich urządzeniach pojawiła się możliwość resetowania uprawnień aplikacji, a co więcej, dotyczy to również naprawdę starych wersji systemu.

Play protect can also remove App permissions on Android 10, this is notification I got today. pic.twitter.com/gXDddC1cGq — Nikhil Patil (@nikhilpatil5354) March 29, 2022

Wygląda na to, że opcja ta została udostępniona nawet użytkownikom z systemem Android 6 Marshmallow, który przecież debiutował niemal 7 lat temu. Oczywiście wszystkie nowsze wersje systemu Google również otrzymały dostęp do wspomnianej funkcji.

Aktualizacja ta odbywa się w tle, za pośrednictwem Google Play Protect. Z poziomu Google Play możemy w ustawieniach zobaczyć, czy nowa opcja została nam już udostępniona, a jeśli tak, to możliwe jest również podejrzenie aplikacji, którym dostęp do uprawnień został automatycznie odebrany i które z nich mają włączoną tę opcję.

Co jakiś czas do starszych Androidów trafiają różne nowości

Jeśli jednak nie otrzymaliście jeszcze dostępu, to nie ma co dramatyzować. Funkcja wdrażana jest stopniowo, a jej pełna dostępność jest rozłożona w czasie. Wygląda jednak na to, że Google w końcu wywiąże się z obietnicy i wszyscy, którzy mieli otrzymać dostęp, zobaczą wkrótce nowość – powinno się to stać w ciągu kilku najbliższych dni.

Jeśli kogoś dziwi to, że tak stary system jak Android 6 otrzymuje aktualizację, to wyjaśniam, że to nic nadzwyczajnego. Zresztą, niejednokrotnie pisaliśmy o podobnych akcjach, kiedy to Google aktualizował starsze Androidy. Miejmy nadzieję, że stanie się to częstszą i bardziej powszechną praktyką, a starsze urządzenia nie będą zdane tylko na łaskę producentów.