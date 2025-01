Pierwsze premiery Microsoftu w 2025 roku. To stare Surface’y w nowych wydaniach

Pierwsze sprzętowe premiery Microsoftu w 2025 roku za nami. Amerykański gigant zaprezentował dwa nowe komputery dla sektora biznesowego: Surface Laptop 7 for Business oraz tablet Surface Pro 11 for Business.

Premiera Microsoft Surface Laptop 7 for Business

Pierwszą z nowości jest Microsoft Surface Laptop 7 for Business. Tak właściwie jest to bliźniak standardowego modelu Surface Laptop 7 zaprezentowanego w maju 2024 roku, ale miejsce chipsetów Qualcomm Snapdragon X Plus lub Elite zajęły procesory Intel Core Ultra serii 200V. Konkretnie konfiguracje rozpoczynają się od jednostki Core Ultra 5 236V i dochodzą do Core Ultra 7 268V.

W zależności od wariantu na pokładzie znajduje się jeszcze dysk SSD o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB oraz 16 lub 32 GB RAM. Zastosowany akumulator natomiast oferować ma maksymalnie 22 godziny odtwarzania wideo lub 14 godzin aktywnego korzystania z internetu, cokolwiek Microsoft ma na myśli.

Microsoft Surface Laptop 7 for Business (fot. Microsoft)

Użytkownicy mają do wyboru dwa rozmiary – 13,8 lub równe 15 cali. W obu przypadkach wyświetlacz cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz, jasnością sięgającą 600 nitów oraz obecnością specjalnej powłoki antyrefleksyjnej.

Jako że należy do kategorii Copilot+ PC, Surface Laptop 7 for Business oddaje też do dyspozycji użytkowników rozmaite funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję (także w wydaniu lokalnym). Do tego dochodzi jeszcze kamera internetowa o rozdzielczości Full HD i po raz pierwszy można również liczyć na łączność 5G (opcjonalnie).

Microsoft Surface Pro 11 for Business – specyfikacja

Analogicznie, Microsoft Surface Pro 11 for Business jest właściwie tym samym tabletem, co Surface Pro 11 zaprezentowany kilka miesięcy temu, ale z procesorem Intel Core Ultra 200V (również od Core Ultra 5 236V do Core Ultra 7 268V). To kolejny reprezentant gatunku Copilot+ PC.

Microsoft Surface Pro 11 for Business (fot. Microsoft)

Podobnie przedstawiają dostępne konfiguracje pamięciowe: mamy tu 16 lub 32 GB RAM oraz 256 GB do 1 TB pamięci masowej w formie dysku SSD. Akumulator pozwala zaś tabletowi działać przez maksymalnie 14 godzin (oglądanie wideo) lub 10 godzin (aktywne korzystanie z internetu).

Surface Pro 11 for Business został też wyposażony w 13-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz – dostępny w wersji OLED lub LCD. Dopełnieniem całości jest natomiast kamera internetowa 1440p.

Kiedy sklepowa premiera i jaka cena?

Sklepowa premiera obu urządzeń została zaplanowana na 18 lutego 2025 roku. Zarówno w przypadku Surface Laptop 7 for Business, jak i Surface Pro 11 for Business ceny wystartują z poziomu 1500 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~6060 złotych. Szczegóły na temat ewentualnego debiutu w Polsce pozostają jednak nieznane.