Darmowy Google Gemini zyskał znaczącą aktualizację, którą docenisz

Google Gemini, który wcześniej nazywał się Bard, jest dostępny dla mieszkańców Polski już od roku (aczkolwiek aplikacja na urządzenia mobilne dopiero od ponad miesiąca). Odpowiedzialny za niego gigant z Mountain View ponownie go aktualizuje. Najnowszy update sprawi, że korzystanie z niego będzie jeszcze wygodniejsze.

Google Gemini z modelem Flash 1.5

Firma z Kalifornii zaanonsowała dziś wdrożenie aktualizacji usługi do modelu 1.5 Flash, który według jej deklaracji udziela szybszych i bardziej pomocnych odpowiedzi. W praktyce oznacza to, że powinniście krócej czekać na odpowiedź na swoje zapytanie, a na dodatek powinna być ona lepsza. Szczególny postęp ma być zauważalny w kwestii rozumowania oraz rozpoznawania obrazów.

To jednak nie wszystko. Równocześnie aż czterokrotnie zwiększono okno kontekstu, dzięki czemu można teraz prowadzić z Google Gemini dłuższe rozmowy i zadawać chatbotowi bardziej złożone pytania. Zdecydowanie przyda się to w niejednej sytuacji.

Ponadto zapowiedziano, że w niedalekiej przyszłości możliwe będzie przesyłanie plików przez Dysk Google lub bezpośrednio z urządzenia. Do tej pory możliwość ta była zarezerwowana dla Gemini Advanced, czyli pakietu, który nie jest bezpłatny – w Polsce trzeba zapłacić blisko 100 złotych miesięcznie.

Google Gemini zapewni jeszcze więcej informacji, ale jest „haczyk”

Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że ich chatbotowi zdarza się halucynować, czyli generować odpowiedzi mijające się z prawdą. W związku z tym zdecydowano się dodać linki do dodatkowych informacji bezpośrednio w odpowiedziach. Aby je wyświetlić, wystarczy kliknąć przycisk „v” na końcu akapitu.

źródło: Google Polska

Co ciekawe, linki nie muszą prowadzić wyłącznie do stron internetowych – mogą też pojawić się linki do odpowiednich e-maili, jeżeli odpowiedź Gemini odwołuje się do informacji znalezionych za pomocą rozszerzenia Gmail. Opisana powyżej funkcja jest jednak obecnie dostępna wyłącznie w przypadku promptów zadawanych po angielsku w niektórych krajach.

Google Gemini w Wiadomościach Google i dla nastolatków

Firma z Mountain View rozpoczęła też stopniowe wdrażanie Google Gemini w Wiadomościach Google na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Będzie on dostępny również w Polsce i w języku polskim. Aby z niego skorzystać, wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij czat” i wybrać Gemini.

Ponadto od przyszłego tygodnia z chatbota będą mogli korzystać również nastolatkowie, którzy spełniają wymóg minimalnego wieku do zarządzania własnym kontem Google. Taka możliwość może im się przydać na przykład podczas nauki lub przy tworzeniu kreatywnych projektów do szkoły i nie tylko.

Amerykanie zdają sobie sprawę, że w przypadku nastolatków niezbędne jest szczególne podejście, dlatego zastosowano specjalny proces wdrażania dla nich i dodano przewodnik po AI, który pomoże im w odpowiedzialnym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. A jest to ważne również dlatego, że w przyszłości AI będzie odgrywać coraz większą rolę – dzieciaki powinny być do tego solidnie przygotowane.