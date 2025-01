Forza Horizon 5 wkrótce nie tylko na Xbox i PC

Jeszcze dziesięć lat temu serie na wyłączność stanowiły nieodłączny krajobraz gier wideo. Dzisiaj coraz mniej franczyz przykleja się do jednej platformy. Kolejną grą, która zostanie wykreślona z listy exclusive’ów, jest xboksowo-pecetowa Forza Horizon 5.

Krótka historia serii Forza Horizon

Forza Horizon ma swój początek w 2012 roku i pojawiła się wyłącznie na Xboksie 360. W dużej mierze format nie zmienił się od tego momentu – nadal mamy do czynienia ze wyścigami przeplatanymi możliwością jazdy po otwartym świecie. Wtedy tereny do rozgrywki oparto na amerykańskim stanie Kolorado.

Od tego czasu seria odwiedziła jeszcze okolice Włoch i Francji w Forza Horizon 2 na Xbox 360 i Xbox One, zanim stała się tytułem dostępnym także na Windowsie. W „Trójce” przemierzaliśmy australijskie asfalty i szutry, a „Czwórka” przenosiła nas do Wielkiej Brytanii.

Forza Horizon 4 (Źródło: Playground Games)

Forza Horizon 5, która pozwala na zwiedzanie wzdłuż i wszerz Meksyku, wyszła pod koniec 2021 roku na Xbox One, Xbox Series S|X i Windowsa. Po ponad trzech latach od premiery potwierdziły się krążące od jakiegoś czasu po internecie zakulisowe informacje – Forza będzie dostępna także na PlayStation 5.

Forza Horizon 5 na PlayStation 5

Informację o wycieczce na nowy grunt przekazała oficjalna strona poświęcona serii i już wiemy, że nie będzie to przejście wykonane po łebkach. Przede wszystkim społeczność graczy na PS5 otrzyma dostęp do zakupu wszystkiego, co pojawiło się do tej pory w grze – mowa tu zarówno o paczkach z samochodami, jak i o DLC Hot Wheels oraz Rally Adventure.

Forza Horizon 5 (Źródło: Szymon Baliński; Playground Games)

Oprócz tego twórcy gry chcą przypomnieć o sobie graczom na pozostałych platformach i szykują darmową aktualizację Realms, która umożliwi fanom ponowną eksplorację ulubionych wydarzeń spod znaku Evolving Worlds. Największą radość Waszym znajomym preferującym konsolę Sony powinna sprawić jednak wiadomość, że gra będzie oferowała cross-play pomiędzy wszystkimi platformami.

Na ten moment wiemy tylko, że Forza Horizon 5 na PlayStation 5 pojawi się wiosną 2025 roku. Ceny i dodatkowe szczegóły poznamy w niedalekiej przyszłości.