Copilot trafił do Microsoft 365. Ceny poszły w górę

Microsoft zintegrował swojego inteligentnego asystenta Copilot z subskrypcjami Microsoft 365 Personal i Family, wprowadzając tym samym nie tylko nowe funkcje, ale też nowe ceny. Ile teraz trzeba zapłacić za pakiety? Podwyżki na pewno będą odczuwalne.

Copilot teraz w pakiecie. W czym pomoże?

Copilot to zaawansowany asystent AI stworzony przez Microsoft, który teraz staje się integralną częścią aplikacji pakietu Microsoft 365. Dzięki technologii sztucznej inteligencji, Copilot ma wspierać użytkowników w realizacji codziennych zadań, znacząco skracając czas potrzebny na przygotowanie dokumentów, analiz czy prezentacji.

Co tak naprawdę potrafi? Microsoft chwali się, że w Wordzie Copilot automatycznie generuje treści na podstawie krótkich wytycznych, w Excelu analizuje dane, tworzy raporty i sugeruje wykresy, a w PowerPoint tworzy spersonalizowane prezentacje. W Outlooku asystent pomaga porządkować skrzynkę e-mail, podsumowując długie wątki i sugerując odpowiedzi, a w OneNote organizuje notatki.

Microsoft wprowadza także do pakietu nową aplikację o nazwie Designer. Umożliwia ona tworzenie grafik za pomocą AI. Dzięki funkcjom, takim jak usuwanie obiektów ze zdjęć czy automatyczne generowanie obrazów, Designer ma uprościć proces tworzenia materiałów graficznych.

Nie jest jednak tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Użytkownicy otrzymują także miesięczny przydział kredytów, które można wykorzystać w różnych aplikacjach dostępnych w pakiecie. W przypadku intensywnego korzystania z funkcji sztucznej inteligencji konieczna będzie więc dodatkowa subskrypcja Copilot Pro, która znosi limity wykorzystania AI.

Nowe funkcje = wyższe ceny

Dodanie Copilota do pakietu Microsoft 365 wiąże się z istotnymi podwyżkami cen subskrypcji. Obecnie roczna subskrypcja Microsoft 365 Personal w Polsce kosztuje 429,99 złotych, co oznacza wzrost o 43% w porównaniu z wcześniejszą ceną wynoszącą 299,99 złotych. W przypadku subskrypcji Microsoft 365 Family użytkownicy muszą teraz zapłacić 559,99 złotych rocznie. Przypomnijmy, że poprzednia cena wynosiła 429,99 złotych. Microsoft uzasadnia te zmiany znaczącym rozszerzeniem funkcjonalności pakietu.

Obecni subskrybenci Microsoft 365 Personal i Family automatycznie uzyskają dostęp do nowych funkcji, o ile zaktualizują swoje aplikacje do najnowszej wersji. Dla osób, które nie potrzebują Copilota, Microsoft oferuje alternatywę w postaci planów Microsoft 365 Personal Classic i Family Classic, dostępnych w niższych cenach, ale pozbawionych funkcji AI.

Nie tylko Microsoft podnosi ceny. Google też to zrobi

Gemini, czyli sztuczna inteligencja Google, trafia do Google Workspace. Zestaw zaawansowanych narzędzi opartych na AI zintegrowano z aplikacjami, takimi jak Gmail, Dokumenty, Arkusze czy Google Meet. Dzięki Gemini użytkownicy mogą korzystać z automatycznego tworzenia dokumentów, podsumowywania e-maili, generowania treści wizualnych oraz analizy danych.

Funkcja NotebookLM Plus działa jako inteligentny asystent, umożliwiając szybką analizę dokumentów i dzielenie się wynikami w zespole. Dodatkowo, Google Meet zyskał funkcję automatycznego sporządzania notatek z wideokonferencji, a aplikacja Google Vids pozwala teraz na tworzenie treści wideo przy użyciu AI.

Wprowadzenie nowych funkcji wiąże się jednak z podwyżkami cen subskrypcji Google Workspace, które wejdą w życie 16 stycznia 2025 roku dla nowych użytkowników, a od 17 marca 2025 roku obejmą dotychczasowych klientów. Dla planów miesięcznych Business Starter koszt wzrośnie z 7,20 dolarów do 8,40 dolarów za użytkownika, Business Standard z 14,40 dolarów do 16,80 dolarów, a Business Plus z 21,60 dolarów do 26,40 dolarów.

W przypadku planów rocznych ceny wyniosą – odpowiednio – 7 dolarów, 14 dolarów i 22 dolarów miesięcznie za użytkownika to również oznacza ich wzrost. Nie jest on jednak aż tak znaczący jak w przypadku pakietów Microsoftu.