Apple zarabia więcej niż kiedykolwiek wcześniej – padły rekordy

Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025, a więc trzymiesięczny okres zakończony 28 grudnia 2024 roku. Odnotowała rekord wszech czasów, jeśli chodzi o całkowite przychody, a na tym wcale nie koniec.

Rekordowe przychody Apple. Co i gdzie pomogło je wygenerować?

W ostatnim kwartale firma Apple wygenerowała przychody w wysokości 124,3 miliarda dolarów. To oznacza wzrost o 4% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a także najlepszy wynik w historii amerykańskiego przedsiębiorstwa.

Najważniejszym rynkiem dla Apple pozostają obie Ameryki, gdzie sumarycznie wygenerowano ponad 52 miliardy dolarów, druga jest Europa (blisko 34 miliardy), a podium domykają Chiny (18,5 miliarda).

Raport finansowy Apple za I kwartał 2025 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Jeśli zaś chodzi o konkretne kategorie, to najwięcej do tego tortu dorzuciły iPhone’y (ponad 69 miliardów dolarów), na co bez wątpienia wpływ miała także udana premiera serii iPhone 16. Komputery z rodziny Mac wygenerowały blisko 9 miliardów dolarów przychodu, a iPady – nieco ponad 8 miliardów. Pozostałe urządzenia (akcesoria czy wearables) dorzuciły prawie 12 miliardów, a całość uzupełniły usługi – odnotowany przez nie wynik 26,3 miliarda dolarów również oznacza rekord.

Poza usługami – w porównaniu do roku ubiegłego – wzrosły także przychody generowane przez komputery i tablety. Z kolei iPhone’y i akcesoria zarobiły dla Apple (minimalnie, ale jednak) mniej. Mimo wszystko sytuację amerykańskiego producenta można by nazwać stabilną.

Raport finansowy Apple za I kwartał 2025 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Zysk także jest większy niż kiedykolwiek wcześniej

Ostatni kwartał dla firmy Apple był także rekordowy w ujęciu EPS, czyli wskaźnika określającego udział zysku przypadającego na pojedynczą akcję. Na każdą wyemitowaną akcję gigant z Cupertino wygenerował 2,40 dolara zysku netto, co stanowi też wzrost o 10% r/r.

Łączny dochód (po odjęciu kosztów, wydatków i prowizji) w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025 wyniósł 36,3 miliarda dolarów. To o ~2,5 miliarda więcej niż w tym samym okresie roku fiskalnego 2024.

Raport finansowy Apple za I kwartał 2025 roku fiskalnego (źródło: Apple)

Czy to koniec rekordów? Nic z tych rzeczy. Dyrektor finansowy Apple, Kevan Parekh, dodał jeszcze, że nasza baza aktywnych urządzeń osiągnęła nowy rekord wszech czasów we wszystkich kategoriach produktowych i segmentach geograficznych.