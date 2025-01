Circle to Search czekają widoczne zmiany. Co szykuje Google?

Circle to Search lub po polsku „Zaznacz, aby wyszukać” to jedna z najnowszych funkcji wyszukiwania na urządzeniach z Androidem wprowadzona przez Google. Teraz czekają ją widoczne zmiany. Będą one jednak nie tylko wizualne, ale też funkcjonalne. Nowy design animacji, dodatkowe warianty kolorystyczne oraz funkcje dedykowane graczom to nie wszystko. Oto co się zmieni.

Google wprowadza nowy wygląd i bardziej dynamiczne animacje

Google testuje przeprojektowanie Circle to Search, wprowadzając nowe, płynniejsze animacje otwierania i zamykania wyszukiwarki. Aktualnie funkcja rozszerza się z kapsuły znajdującej się na dole ekranu i powraca do tego kształtu po zakończeniu wyszukiwania. W nowej wersji te przejścia będą bardziej dynamiczne.

Wyszukiwarka będzie „unosić się” z dolnej części ekranu w górę, a po zamknięciu ma wracać na swoje miejsce. Nowy design ma być estetyczny i funkcjonalny. Trudno nie zauważyć, że nieco przypomina to działanie asystenta Siri w systemie iOS.

Kolejną nowością są trzy warianty wizualne wyszukiwarki. Użytkownicy będą mogli wybierać między klasycznym białym tłem, dynamicznie dopasowaną kolorystyką zgodną z Material You oraz przezroczystym tłem, które pozwala widzieć treści pod kafelkiem Circle to Search. Te zmiany mają nie tylko poprawić estetykę, ale także zwiększyć personalizację i komfort użytkowania. Dynamiczne dopasowanie kolorów do motywu systemowego ma uczynić tę funkcję bardziej spójną z ogólnym wyglądem Androida.

Nowy design Google Circle to Search (źródło: Android Authority)

Google wprowadzi też funkcję stworzoną dla gamerów

Jednym z najciekawszych dodatków do Circle to Search jest funkcja „Get Game Help”, zaprojektowana specjalnie dla graczy. Po aktywacji specjalnego „chipa” w wyszukiwarce użytkownik może natychmiast wygenerować zapytanie „Get help with this game”, które automatycznie przeszukuje internet w poszukiwaniu poradników, wskazówek lub rozwiązań problemów związanych z aktualnie używaną grą. To narzędzie ma na celu zaoszczędzenie czasu graczy, którzy teraz nie muszą opuszczać aplikacji ani wpisywać długich zapytań ręcznie.

Circle to Search, która pierwotnie zadebiutowała w styczniu 2024 roku, była początkowo dostępna wyłącznie na flagowych urządzeniach, takich jak seria Samsung Galaxy S24 i Google Pixel 8. W ciągu roku funkcja została udostępniona na starszych modelach Pixel oraz innych urządzeniach z Androidem, takich jak smartfony Motoroli, co znacząco zwiększyło jej zasięg.

Obecnie Google intensywnie pracuje nad dalszym rozszerzeniem kompatybilności, aby jak najwięcej użytkowników mogło korzystać z jej możliwości.