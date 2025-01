Over the Horizon w odświeżonym wydaniu. Posłuchajcie!

Samsung po raz kolejny odświeżył swój ikoniczny dzwonek „Over the Horizon”, wprowadzając zupełnie nową aranżację przygotowaną dla nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy S25. Tegoroczna wersja, inspirowana brzmieniem jazzowego big bandu, ma łączyć tradycję z nowoczesnością. Jak brzmi nowa wersja dzwonka południowokoreańskiego producenta? Posłuchajcie sami.

Nowa wersja „Over the Horizon”. Podoba się?

Kolejne generacje flagowców Galaxy S przynoszą odświeżoną wersję kultowego dzwonka „Over the Horizon”. W 2025 roku Samsung postawił na big band z jazzowym zacięciem. Aranżacja, stworzona przez pianistę i kompozytora z Los Angeles, Jacoba Manna, wyróżnia się dynamicznymi rytmami, głębokimi harmoniami i różnorodnością instrumentów. Melodia rozpoczyna się od dźwięków fortepianu, które symbolizują poranek, by stopniowo przechodzić w pełne energii rytmy oddające klimat tętniącego życiem miasta.

Samsung podkreśla, że Mann wypełnił utwór swoją wyjątkową interpretacją „rytmu dnia”, kształtując kompozycję tak, aby odzwierciedlała naturalny upływ czasu. Kompozytor wyjaśnia, że podzielił dzień na sekcje, aby przekazać oczekiwanie na kolejny dzień, który jest już na horyzoncie.

Utwór został nagrany z użyciem technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, co pozwala na głębsze wrażenia akustyczne. Producent po raz pierwszy wprowadził do procesu remasteringu inżyniera dźwięku Willa Kennedy’ego, który nadał kompozycji jeszcze więcej wyrazistości. Dzięki temu nowy dzwonek ma być nie tylko przyjemny dla ucha, ale ma również „doskonale odzwierciedlać filozofię marki, łączącą sztukę i technologię”.

Można jeszcze wiele napisać o melodii stworzonej dla nadchodzącej serii Galaxy S25. Najlepiej będzie jednak, jeśli sami jej posłuchacie.

Samsung przywiązuje sporo wagę do tego dzwonka

Producent udostępnił również film zza kulis powstawania nowej wersji „Over the Horizon”. Trzeba przyznać, że Samsung podchodzi do tego zadania niezwykle poważnie, zupełnie jakby to ten dźwięk był symbolem serii Galaxy.

Tak jak już wspomniałem nie jest to oczywiście pierwsza taka zmiana w brzmieniu tego utworu. W przeszłości Samsung inspirował się m.in. tradycyjną muzyką koreańską czy współczesnym elektronicznym brzmieniem. Wersja z 2023 roku była remiksem przygotowanym przez koreańskiego DJ-a Yaeji, a w 2022 roku melodia została opracowana przez SUGA, członka BTS.

Nowy dzwonek będzie dostępny domyślnie w smartfonach Galaxy S25, które zadebiutują podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 22 stycznia 2025 roku.