Nowość w Revolut pomoże walczyć z oszustami

Revolut wprowadza w Polsce funkcję, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i ochronę przed oszustwami telefonicznymi. Nowe rozwiązanie pozwala na kontakt z konsultantem wyłącznie przez aplikację, eliminując ryzyko podszywania się oszustów pod przedstawicieli banku.

Jak działa nowe rozwiązanie?

Oszustwa telefoniczne, znane jako spoofing, stały się jednym z największych zagrożeń w świecie finansów cyfrowych. Polegają one na podszywaniu się przez przestępców pod przedstawicieli banków lub instytucji publicznych w celu wyłudzenia danych wrażliwych lub pieniędzy. W takim scenariuszu przestępca kontaktuje się z ofiarą, podając się za zaufanego pracownika, co często prowadzi do poważnych strat – najczęściej finansowych. Aby przeciwdziałać temu problemowi, Revolut wprowadził do swojej aplikacji nową funkcję In-App Calls.

Nowość polega na tym, że wszystkie rozmowy z działem obsługi klienta są inicjowane i przeprowadzane wyłącznie w apce Revolut. Gdy konsultant chce skontaktować się z klientem, dzwoni za pośrednictwem aplikacji, co zapewnia bezpieczne środowisko i uniemożliwia oszustom podszywanie się pod pracowników. Użytkownik również może zainicjować rozmowę przez aplikację.

Revolut podkreśla, że choć liczba oszustw telefonicznych spadła w ostatnich dwóch latach, wciąż są one poważnym problemem, który dotyka wielu klientów. Dlatego funkcja In-App Calls ma na celu całkowite wyeliminowanie tego rodzaju zagrożeń. Jeśli użytkownik otrzyma nieoczekiwane połączenie telefoniczne od osoby podającej się za konsultanta Revolut, może szybko zweryfikować tożsamość dzwoniącego, sprawdzając, czy kontakt odbywa się w aplikacji.

Revolut ma też dobrą radę dla klietnów

Revolut zapowiada, że funkcja In-App Calls zostanie w przyszłości rozszerzona na klientów biznesowych korzystających z Revolut Business. Przedsiębiorcy często obsługują większe transakcje, co sprawia, że są bardziej narażeni na działania oszustów. Rozszerzenie tej funkcji pozwoli zabezpieczyć nie tylko dane, ale także firmowe finanse. Nie padła tu jednak żadna konkretna data rozszerzenia tej funkcji.

Oprócz wprowadzenia In-App Calls, Revolut nadal zachęca klientów do korzystania z funkcji czatu w aplikacji jako głównego kanału komunikacji z działem obsługi. Firma uważa, że jest to najbezpieczniejszy i najszybszy sposób rozwiązywania problemów. Czat pozwala nie tylko na szybkie uzyskanie odpowiedzi, ale także na zachowanie pełnej historii rozmów, co może się przydać w przypadku jakichkolwiek dalszych problemów.