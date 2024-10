Sztuczna inteligencja ucieka Motoroli. Producent nadgania zaległości

Funkcja „Zaznacz, aby wyszukać” nie jest niczym nowym w smartfonach. Dopiero teraz otrzymają ją niektóre modele Motoroli. Sztuczna inteligencja będzie odgrywać w nich coraz większą rolę.

„Zaznacz, aby wyszukać” na Motkach

Circle to Search, lub też „Zaznacz, aby wyszukać” to całkiem przydatna funkcja pozwalająca na szybkie przeszukanie sieci pod kątem treści wyświetlanej na wybranym obszarze ekranu smartfona. Początkowo dostępna tylko dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24, szybko pojawiła się na Pixelach, a także urządzeniach innych producentów: Xiaomi, Honor czy Tecno, by ostatecznie stać się częścią nakładki systemowej One UI w innych smartfonach i tabletach Samsunga. Do tego klubu dołączają teraz produkty Motoroli.

Co ciekawe, Motorola nie zrobiła wokół tej nowości jakiegoś dużego szumu. Ot, w artykule dotyczącym aktualizacji związanych z opracowanymi przez Google funkcjami, wymieniono właśnie „Zaznacz, aby wyszukać”.

Producent nie sprecyzował, które modele smartfonów mogą liczyć na aktualizację z Circle to Search. Android Authority wskazuje, że na pewno dotyczy ona urządzeń Razr 50 oraz Razr 50 Ultra. Jeśli na Waszej Motce możecie skorzystać z „Zaznacz, aby wyszukać”, dajcie znać – zaktualizujemy ten wpis :)

„Zaznacz, aby wyszukać” w Motoroli (źródło: Motorola)

Sztuczna inteligencja na smartfonach Motoroli

Motki nie mają jakichś mocno rozwiniętych możliwości sztucznej inteligencji. Co prawda istnieje coś takiego jak Moto AI, ale sprowadza się właściwie tylko do Moto Magic Canvas i Style Sync – to generator obrazów online, a także generator tapet offline. To wszystko. Teraz Motorola zaprezentowała kolejne funkcje Moto AI.

W planach jest uruchomienie modułu komunikacji ze smartfonem za pomocą języka naturalnego. Będzie można łatwo kupić produkty spożywcze z dostawą, zamówić Ubera czy utworzyć listę odtwarzania muzyki – wszystko tylko za pomocą głosu. Komunikat „ Catch Me Up” spowoduje uruchomienie podsumowania otrzymanych powiadomień, a „Pay Attention” – otworzenie apki będącej połączeniem notatek i dyktafonu transkrybującego rozmowę. Z kolei „Remember This” umożliwi zachowanie zawartości ekranu razem z towarzyszącym mu kontekstem (np. opisem tego, co znajduje się na zrzucie ekranu).

Wszystko to brzmi bardzo „po angielsku”, bo i wspomniane funkcje nie będą na razie obsługiwane w jakimkolwiek innym języku. Nie mówiąc już o tym, że nie wiadomo, kiedy wyjdą z fazy testów, które dopiero się zaczynają. Motorola bardzo powoli nadgania zaległości dotyczące sztucznej inteligencji i raczej nieprędko zrówna się pod tym względem z Pixelami czy smartfonami Samsunga.