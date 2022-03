Setna wersja Google Chrome dostępna. Jest nowa ikona przeglądarki

W każdym roku Google Chrome jest aktualizowany kilkukrotnie, jednak zmiany pomiędzy kolejnymi wersjami zazwyczaj są niezauważalne. Google od 13,5 roku wspiera swoją przeglądarkę i przez ten czas zdążyło wydać masę wersji – w 100. największą nowością jest… zmodernizowana ikona.

Google Chrome wersja 100. Zmiana w projekcie ikony, którą na pierwszy rzut oka trudno zauważyć

Google Chrome to zdecydowanie najpopularniejsza obecnie dostępna na rynku przeglądarka. Jest przede wszystkim prosta – doświadczymy tu minimalistycznego interfejsu, bez zbędnych dodatków w przeróżnych postaciach, jak ma to miejsce w przypadku propozycji konkurencji. Z pewnością nie możemy jej zarzucić powolnego działania, bo nawet na starszych komputerach (urządzeniach), wyposażonych w leciwe komponenty, działa zadowalająco dobrze (chociaż duże ilości RAM-u do komfortowej pracy są wskazane).

źródło: 9to5google

Google w ubiegłym roku zmodyfikowało harmonogram wydawania ważnych aktualizacji swojej przeglądarki – te są teraz udostępniane co cztery tygodnie, a nie co sześć jak wcześniej. Ma to to wiele plusów, przede wszystkim większe bezpieczeństwo, a do tego szybciej usuwane są mniejsze lub większe błędy. Ponadto dzięki temu nowości implementowane są częściej. Dla przykładu wersja 99. Google Chrome wprowadziła „panel boczny” (kwadracik w prawym górnym rogu), który daje szybki dostęp do paska zakładek i kart „do przeczytania”, co z pewnością jest przydatne.

Setna wersja przynosi przede wszystkim zmianę w… designie ikony. Z jednej strony jest to element, który dość trudno jest zauważyć, jednak z drugiej to pierwsza taka „poważna” zmiana od 2014 roku – logo stworzone 8 lat temu było stosowane do ostatniej wersji. Nowe, żywsze kolory sprawiają, że ikona jest bardziej spójna z innymi aplikacjami, takimi jak Gmail.

Google Chrome 100 (fot. Tabletowo.pl)

Logo aktualnej wersji Google Chrome również zostało pozbawione cieni, a i proporcje poszczególnych elementów są zmienione – co widać szczególnie, gdy spojrzy się na niebieskie „oko” umiejscowione na środku.

Aby sprawdzić, czy korzystasz z najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, wystarczy otworzyć ustawienia, a następnie kliknąć kafelek „Chrome – informacje”. Jeśli pojawi się informacja o starszej wersji, w pasku wyszukiwaniu należy wpisać „aktualizacje” i kliknąć guzik „Sprawdź teraz”. W przypadku smartfonów dostępność aktualizacji przeglądarki najwygodniej sprawdzić, odwiedzając Sklep Google Play lub Apple App Store.