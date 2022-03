Prezes Google odwiedził Warszawę. Czemu zawdzięczamy jego wizytę w Polsce?

Sundar Pichai złożył oficjalną wizytę w Warszawie. Grafik prezesa Google jest napięty, w szczególności, że ostatnio podejmuje się rozmów z przywódcami wszystkich europejskich państw. Co robi w Polsce?

Na kampusie Google

Sundar Pichai omawiał w Polsce dalszą pomoc dla Ukrainy, zmęczonej wojną z Rosją. 35 mln dolarów – taką kwotę w postaci darowizn i wsparcia rzeczowego, Google przekaże na rzecz Ukraińców. Obejmie to wsparcie takich organizacji jak Nova Ukraine oraz Fight for Right, a także organów zajmujących się przyjmowaniem uchodźców: skorzystają na nim Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Rumuński Czerwony Krzyż oraz słowacki People in Need.

Firma zdecydowała również o przyznaniu grantów dla uchodźców z niepełnosprawnościami oraz stypendium dla Tech to the Rescue – polskiej organizacji non-profit, która łączy firmy technologiczne i wolontariuszy z organizacjami humanitarnymi, celem dostarczenia wsparcia technicznego. Stypendyści Google.org będą pracować w systemie pro-bono, celem rozwoju działań tej organizacji.

Sundar Pichai rozmawiał nawet z Premierem RP, Mateuszem Morawieckim (źródło: Google)

Walka z dezinformacją

Oczywiste jest, że poszkodowani wojną Ukraińcy również korzystają z usług wyszukiwarki Google. Dlatego też firma z Mountain View wprowadza funkcje, które mają zapewnić dostęp do rzetelnych i zaufanych informacji. Jednym z kroków w tym kierunku są panele wiedzy w lokalnych językach, a także etykiety z informacjami o wydawcach publikujących filmy na YouTube.

Dodatkowe 10 mln dolarów, Google przeznaczy na walkę z dezinformacją w sieci. Część z tych środków zostanie przeznaczona na partnerstwa z ośrodkami analitycznymi oraz organizacjami obywatelskimi, które zajmują się badaniem rozpowszechniania błędnych informacji w Europie Wschodniej. Współpracować będzie z nimi Jigsaw, czyli wewnętrzna jednostka firmy przeznaczona do tworzenia technologii redukujących zagrożenia wobec społeczności na całym świecie.

Dzisiejsza wizyta potwierdza, że firma z Mountain View niewątpliwie wierzy w przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwój Google Cloud w Polsce, a także wsparcie dla The Warsaw HUB to tylko ostatnie przykłady inwestycji firmy, która coraz śmielej patrzy w kierunku wschodnich państw. Dlatego też tym bardziej cieszy, że walcząca Ukraina także zyska na kolejnych posunięciach informacyjnego giganta.