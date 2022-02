Google Chrome ma nowe logo. Zobacz jakie

Ostatni raz logo przeglądarki Google Chrome zmieniało wygląd w 2014 roku. Od tego czasu dział projektowania logo wpadł na kilka pomysłów, które zaaplikowano do nowej wersji tego programu.

Elvin Hu, projektant w Google Chrome, przedstawił nowe logo we wpisie na swoim profilu na Twitterze. Przy okazji postanowił podzielić się z nami informacjami, jakie zmiany zostały wprowadzone i jaki jest ich efekt.

Zaczynając od spraw widocznych na pierwszy rzut oka: nowe logo przeglądarki zostało pozbawione ocieniowania, udoskonalono proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami oraz rozjaśniono kolory, aby lepiej współgrały z nową „ekspresją marki”, jaką jest Google.

Ciekawostka: ułożenie nowych odcieni zielonego i czerwonego obok siebie tworzyło nieprzyjemną „wibrację kolorów”, więc wprowadzono delikatne gradientowanie. Dzięki temu ikona na wyświetlaczu jest „bardziej przystępna” dla oka.

Oczywiście sama zmiana głównego logo musi również współgrać z językiem designu na konkretnym systemie. Drużyna Hu zdaje sobie z tego sprawę, dlatego nowe logo Chrome inaczej wygląda na Windowsie 10 i Windowsie 11 (bardziej „wystopniowany wygląd”), ChromeOS (jaśniejsze kolory, brak gradientu), czy macOS (efekt trójwymiaru).

Inne, równie subtelne zmiany dotyczą wstążek, które znajdują się na ikonkach przeglądarki Chrome w wersji developerskiej oraz beta. Zmiana rozmiaru ikony nie oznacza w tym przypadku obniżenia czytelności logo – napisy „Beta” oraz „Dev” skracają się kolejno do litery „B” i „D”, dzięki czemu grafika w niższej rozdzielczości nie wygląda na zrobioną na kolanie. Przeglądarka w wersji Beta na iOS otrzyma natomiast ikonkę zbliżoną projektem do innych aplikacji deweloperskich.

Możecie się zastanawiać: Po co przejmować się czymś tak subtelnym? Dostosowujemy doświadczenie z Chromem do każdego systemu takimi funkcjami, jak Natywną Okluzją Okienek na Windowsie, wsparciem dla M1 pierwszego dnia na macOS, Widżetami na iOS/Androidzie czy Material You na Androidzie. Chcemy, aby nasza marka okazywała ten sam poziom troski.

Elvin Hu, projektant w Google Chrome