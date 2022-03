Android Auto poinformuje użytkownika, że korzysta ze złego kabla

Problemy z Android Auto mogą wynikać z wielu różnych powodów. Winnym może być nawet używany kabel. W związku z tym, Google zdecydowało się wprowadzić mechanizm, który pomoże użytkownikom zdiagnozować przyczynę usterki.

Reklama

Pamiętaj o odpowiednim kablu

Połączenie pomiędzy smartfonem z Android Auto a systemem infotainment w samochodzie może być realizowane na dwa sposoby – za pomocą kabla lub bezprzewodowo. Sporo tutaj zależy od posiadanego auta, a także smartfona. Warto jednak mieć na uwadze, że zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej metody, po drodze mogą pojawić się problemy, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z oprogramowania.

Jeśli chodzi o połączenie z wykorzystaniem kabla, to firma z Mountain View poleca korzystanie z kabla o długości nieprzekraczającej 1 m. Niezalecane są jakiekolwiek huby USB, a także kable niezależnych producentów, które nie mają wymaganych certyfikatów. Ponadto rekomendowane są kable, które znajdziemy w pudełkach wraz ze smartfonami – to one powinny działać najlepiej.

Oczywiście Android Auto może się uruchomić przy korzystaniu z nieprawidłowego kabla, ale mogą występować różne problemy, wpływające negatywnie na komfort używania całego oprogramowania i poszczególnych aplikacji.

Nowa funkcja sprawdzi, czy korzystamy z dobrego kabla

W najnowszej beta wersji Android Auto (7.5.121104) zostało wprowadzone narzędzie diagnostyczne, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy dane mogą być przesyłane kablem lub czy istnieją jakieś przeszkody w uruchomieniu oprogramowania.

Nowe narzędzie o nazwie USB Startup Diagnostics dostępne jest w ustawieniach Android Auto. Znajduje się w opcjach dotyczących pomocy z połączeniem. Wystarczy podłączyć smartfon do samochodu, a następnie uruchomić diagnostykę, która wskaże ewentualne problemy.

Warto tutaj zaznaczyć, że przy korzystaniu z kabli USB typu C, które często mają różną specyfikację, opisywane narzędzie może błędnie wykryć problem. W związku z tym, zaleca się korzystać z niego wyłącznie, gdy faktycznie pojawiają się przeszkody z połączeniem, a nie tylko w celu sprawdzenia jakości połączenia z czystej ciekawości.

Funkcja pozostaje obecnie w fazie testowej w Android Auto 7.5 beta, ale niebawem powinna trafić do wszystkich użytkowników.