Google Pixel 4a pojawił się w polskim sklepie w cenie, która zwali Was z nóg

Dzięki bardzo atrakcyjnej cenie, Google Pixel 4a zaskarbił sobie serca wielu klientów. Po wielu miesiącach od oficjalnej premiery, smartfon pojawił się w renomowanym, polskim sklepie. Jego cena została jednak ustalona na poziomie tak wysokim, że aż nie do przyjęcia.

Budżetowy Pixel to strzał w dziesiątkę

Smartfony Google były (i wciąż są) ostro krytykowane za jakość wykonania i inne problemy, ale jednocześnie broniły się znakomitymi możliwościami fotograficznymi, mimo znacznie mniej rozbudowanych aparatów niż w konkurencyjnych urządzeniach podobnej klasy.

Na Google wylewała się fala krytyki również dlatego, że pierwsze smartfony były horrendalnie drogie i nieosiągalne dla przeciętnego klienta z mniejszym budżetem. Producent w końcu postanowił jednak rozszerzyć ofertę o tańsze modele, a jednym z ostatnich jest właśnie Google Pixel 4a, którego od teraz można kupić również w renomowanym sklepie w Polsce.

Google Pixel 4a w Polsce. Cena zwala z nóg

Mimo że smartfony z serii Pixel cieszą się raczej umiarkowaną popularnością wśród klientów, to bardziej przystępny cenowo Pixel 3a okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż sprzedał się naprawdę dobrze. Podobnie może być również w przypadku Google Pixel 4a, aczkolwiek klienci w Polsce raczej się do tego nie przyczynią.

Z dwóch powodów. Po pierwsze, Google nie sprzedaje oficjalnie swoich smartfonów w Polsce, więc ich dostępność jest mocno ograniczona. Po drugie, mimo że Google Pixel 4a pojawił się w ofercie renomowanego sklepu w kraju nad Wisłą, to jego cena niespecjalnie zachęca do zakupu.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Za Google Pixel 4a w sklepie x-kom trzeba bowiem zapłacić aż 2699 złotych, czyli tyle, ile za smartfon klasy premium, którym ten model nie jest. Mimo że oferuje on bardzo dobry aparat (DxOMark dał mu aż 111 punktów, tylko o 1 punkt mniej niż Huawei Mate 20 Pro) i ma zapewnione otrzymywanie aktualizacji systemu przez długi czas, to jego specyfikacja nie jest w stanie uzasadnić tak wysokiej kwoty.

Google Pixel 4a za 2699 złotych (źródło: x-kom)

Google Pixel 4a kosztuje w oficjalnym sklepie Google we Włoszech 389 euro, co jest równowartością ~1750 złotych, a trzeba wiedzieć, że elektronika w tym kraju jest droższa niż w innych w Europie (we Francji cena tego smartfona to 349 euro, a w Niemczech, gdzie obniżono podatek w okresie pandemii SARS-CoV-2, 340,20 euro).

Google Pixel 4a w x-kom jest więc ~1000 złotych droższy. Wynika to z faktu, że sklep dystrybuuje go na własną rękę i musi ponieść dodatkowe koszty, także te, związane z obsługą posiadaczy tego smartfona. Trudno jednak uznać tę ofertę za atrakcyjną. Podobnie zresztą było w przypadku innych Pixeli – w każdym przypadku mieliśmy do czynienia z ogromną różnicą ceny względem tych z oficjalnej dystrybucji.

Te artykuły mogą Cię zainteresować: