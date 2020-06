Google zaskakuje – właśnie udostępniono Android 11 Beta 1

Google miało zamiar opublikować pierwszą betę Androida 11 dokładnie tydzień temu, 3 czerwca 2020 roku, i przeprowadzić specjalny stream z tej okazji, ale w ostatniej chwili z tego zrezygnowano, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wybuchły zamieszki spowodowane tragiczną śmiercią George’a Floyda – gigant z Mountain View uznał, że to nie jest odpowiednia pora na premierę nowego wydania oprogramowania sygnowanego Zielonym Robotem. Jednocześnie nie podano nowego terminu, więc dzisiejsze udostępnienie Android 11 Beta 1 niewątpliwie jest niespodziewane.

W przypadku Androida 11 nic nie idzie tak, jak zakładano w pierwotnym harmonogramie. Google planowało bowiem udostępnić trzy wydania Developer Preview (DP 1, DP2 i DP 3), a ostatecznie było ich aż sześć (po drodze trafiły się jeszcze DP 1.1, DP 2.1 i DP 4, którego w ogóle miało nie być). Co więcej, pierwsza beta miała pojawić się w maju 2020 roku, ale na początku tego miesiąca przesunięto ją na czerwiec.

Jak już wspomniałem, jej oficjalną premierę planowano na 3 czerwca podczas okolicznościowego streamu, ale anulowano ją z uwagi na nieciekawą sytuację w Stanach Zjednoczonych. Z tego samego powodu zresztą Sony przesunęło prezentację gier na PlayStation 5 o tydzień (wydarzenie odbędzie się jutro i rozpocznie o godzinie 22:00 polskiego czasu). Google nie zapowiedziało, kiedy zatem udostępni Android 11 Beta 1, a tymczasem zrobiło to właśnie dziś, bez żadnej zapowiedzi.

Android 11 Beta 1 już dostępna

Jak informuje Google, w pierwszej becie Androida 11 skupiono się na trzech kluczowych tematach: Ludzie, Sterowanie i Prywatność. Wśród najciekawszych nowości z punktu widzenia szeregowego użytkownika można wymienić chociażby bąbelki, czyli konwersacje w różnych programach do komunikacji, które da się zminimalizować do pływającego bąbelka, jak w Messengerze (deweloperzy muszą jednak zadbać sami o dodanie wsparcia dla tej funkcjonalności w swoich programach). Android 11 pozwoli też utworzyć skrót do konkretnej konwersacji na ekranie domowym oraz ustawić przypomnienie, żeby komuś odpowiedzieć na wiadomość.

Android 11 Beta 1 skupia się także na ułatwieniu kontrolowania różnych urządzeń podłączonych do sieci – wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz zasilania w smartfonie, aby zobaczyć listę wszystkich sprzętów i móc nimi zarządzać. Pozwoli to także sterować multimediami – Google jako przykład podaje odtwarzanie muzyki na słuchawkach, głośnikach lub nawet telewizorze – użytkownik może płynnie i wygodnie się pomiędzy nimi przełączać.

Jeśli natomiast chodzi o prywatność, to Android 11 Beta 1 pozwala nadawać aplikacjom jednorazowe uprawnienia do korzystania z mikrofonu, aparatu czy lokalizacji (przy kolejnym uruchomieniu program ponownie może o nie poprosić). Kolejną istotną z perspektywy ochrony prywatności rzeczą jest mechanizm automatycznego odbierania wszystkich uprawnień aplikacji, jeśli użytkownik długo z niej nie korzysta (system o tym poinformuje stosownym komunikatem).

Android 11 Beta 1 jest już dostępna na smartfony z serii Google Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a i Pixel 4.

Jeśli jesteście zainteresowani dogłębniejszym poznaniem pierwszej bety Androida 11, na stronie Android Developers (drugi link w sekcji „źródło”) znajdziecie aż 12 filmów, w których bardziej szczegółowo omawiane są poszczególne aspekty nowego wydania Zielonego Robota.

Źródło: Android Developers Blog, Android Developers