Google cały czas pracuje nad Androidem 11, aby za kilka miesięcy udostępnić użytkownikom stabilne wydanie tej odsłony Zielonego Robota (w pierwszej kolejności oczywiście otrzymają je właściciele smartfonów z serii Pixel, z wyjątkiem posiadaczy pierwszej generacji). Dziś gigant z Mountain View przybliżył nas do tego, bowiem rozesłał do programistów już drugi developer preview (a właściwie to nawet trzeci, mimo dwójki w oznaczeniu).

Pierwszy Android 11 Developer Preview został udostępniony 19 lutego 2020 roku. Google od razu opublikowało harmonogram wydawania kolejnych wersji nowego wydania Zielonego Robota. Według niego, Developer Preview 2 miał się pojawić w marcu i tak też się właśnie stało – programiści mogą już go pobierać. Co jednak ciekawe, gigant z Mountain View w międzyczasie (a dokładniej 4 marca) zdecydował się udostępnić Developer Preview 1.1, aby naprawić najpoważniejsze problemy wersji testowej Androida 11.

Google udostępnia Android 11 Developer Preview 2. Co nowego?

Jak za każdym razem, tak i w tym przypadku Google podkreśla, że wczesne wydania nowego Androida przeznaczone są wyłącznie dla deweloperów, aby pomogli oni na początkowym etapie rozwoju Androida 11. W związku z tym, regularni użytkownicy nie powinni go pobierać i instalować, gdyż wydanie to wciąż nie nadaje się do codziennego użytkowania – mogą wystąpić problemy z działaniem samego oprogramowania, jak i aplikacji czy sprzętu (na przykład w aspekcie wydajności i czasu pracy na baterii).

Wśród poprawek, jakie przynosi Android 11 Developer Preview 2, gigant z Mountain View wymienia m.in. pojawianie się klawiatury po dotknięciu przycisku „Odpowiedz” w powiadomieniu o nowej wiadomości oraz poprawne wyświetlanie pasku stanu i kafelka szybkich ustawień, gdy poprzez moduł Bluetooth podłączone jest urządzenie audio. Do tego po zakończeniu rozmowy smartfon nie powinien się już zawieszać ani restartować. Google zapewnia też, że aplikacje i gry od teraz będą „wiedzieć”, jaką częstotliwość odświeżania obrazu na wyświetlaczu powinny wykorzystywać (60 Hz, 90 Hz lub 120 Hz). DP2 zawiera również mechanizmy, pozwalające wykorzystać potencjał składanych smartfonów – programiści mogą ustalić określoną akcję, wywoływaną automatycznie przy danym kącie nachylenia (czyli coś, co zastosował Samsung w Galaxy Flip Z). Pełny wykaz zmian w oprogramowaniu zainteresowani znajdą bezpośrednio na stronie Android Developers.

Android 11 Developer Preview 2 dostępny jest dla smartfonów Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 i Pixel 4 XL. Zgodnie z opublikowanym przez Google harmonogramem, kolejny powinien zostać wydany w kwietniu 2020 roku.

Źródło: Android Developers, Android Central

