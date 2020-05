Premiera bety Androida 11 odłożona w czasie

Wersja beta systemu operacyjnego dla urządzeń mobilnych, Android 11, miała zadebiutować 3 czerwca. Wiemy już, że termin ten nie będzie dotrzymany.

Na oficjalnym, twitterowym koncie grupy Android Developers, pracującej nad rozwojem tego systemu operacyjnego, pojawił się krótki, ale wszystko wyjaśniający komunikat:

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020