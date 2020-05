Android 11 – zmiana harmonogramu. Google udostępnia Developer Preview 4, a wkrótce pierwszą betę

Google nie przestaje nas zaskakiwać, jeśli chodzi o Androida 11. Nieoczekiwanie udostępniono dziś Developer Preview 4, a pierwsze wydanie beta przesunięto na przyszły miesiąc. Stabilna wersja wciąż ma jednak zostać wydana w trzecim kwartale 2020 roku.

Google zmienia harmonogram wydawania kolejnych wersji Androida 11

Kiedy Google udostępniło pierwszy Android 11 Developer Preview, od razu przedstawiło harmonogram wydawania kolejnych wersji nowego Androida. Według niego, miały być w sumie trzy Developer Preview i trzy Bety, a wydanie finalne gotowe w trzecim kwartale 2020 roku.

Google nie trzymało się jednak tego harmonogramu, bowiem na początku marca niespodziewanie udostępniło Developer Preview 1.1, a potem Developer Preview 2.1. Dziś gigant z Mountain View po raz kolejny nas zaskoczył, gdyż rozesłał do programistów Developer Preview 4, którego w ogóle miało nie być. Mimo dużej zmiany w numeracji, nie przynosi znaczących zmian czy nowości, a jedynie (przede wszystkim) poprawę stabilności i wydajności oprogramowania.

Według pierwotnego harmonogramu, w maju spodziewaliśmy się już pierwszego wydania Beta Androida 11. Gdyby nie obecna sytuacja, prawdopodobnie zostałoby ono zaanonsowane na konferencji Google I/O 2020, której keynote miał się odbyć 12 maja, jednak wydarzenie całkowicie odwołano. Zgodnie z nowym terminarzem, pierwsza Beta pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu – gigant z Mountain View oficjalnie poinformował, że będzie miała ona swoją premierę 3 czerwca 2020 roku (o godzinie 17:00 polskiego czasu).

Google wciąż zamierza przygotować trzy wydania Beta Androida 11. Drugie zostanie udostępnione w lipcu, a trzecie na początku trzeciego kwartału 2020 roku. Amerykanie nadal planują wydać stabilną wersję nowego Androida w Q3 2020, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Niewykluczone jednak, że nieco później niż pierwotnie zakładano, gdyż harmonogram trochę się zmienił.

Przy okazji warto przypomnieć, że dużo nowego przyniósł Android 11 Developer Preview 3, który udostępniono pod koniec kwietnia. Jeśli jesteście zainteresowani, co dokładnie, odsyłam Was do podlinkowanego poniżej artykułu, w którym Karol wymienił najciekawsze nowości.

