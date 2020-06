Protesty w USA ustają, więc Sony wznawia konferencję o grach na PlayStation 5

W ubiegły czwartek mieliśmy zobaczyć w akcji gry, które trafią na konsolę PlayStation 5. Do prezentacji jednak nie doszło, bo Sony nie chciało odwracać uwagi od protestów, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Konferencja nie może być jednak odciągana w nieskończoność, więc ustalono jej kolejną datę.

Jeszcze wczoraj w amerykańskich miastach miały miejsce kolejne demonstracje po śmierci George’a Floyda. Temperatura protestów najwyraźniej jednak spada – marsze są spokojniejsze, a tylko w niektórych miejscach przybierają bardziej gwałtowny przebieg. Widocznie z tego powodu Sony nie obawiało się już ustalić kolejnej daty dla zaległej prezentacji gier na PlayStation 5, która pierwotnie miała odbyć się 4 czerwca.

Nowym terminem jest 11 czerwca, a więc najbliższy czwartek.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd

— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020