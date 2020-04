Google znowu to zrobiło! Firma wydaje aktualizację Android 11 Developer Preview 2.1

Google podchodzi do Androida 11 zupełnie inaczej niż do poprzednich wydań testowych Zielonego Robota. Jeszcze nigdy do tej pory Amerykanie nie udostępnili w tak krótkim czasie tak wielu wersji Developer Preview. Teraz, już po raz drugi, mamy do czynienia z niewielką aktualizacją, która ma załatać błędy Developer Preview 2 zanim wydany zostanie Developer Preview 3.

To już czwarty Android 11 Developer Preview

Pierwszy Android 11 Developer Preview został wydany 19 lutego 2020 roku, czyli sześć tygodni temu. Na początku marca Google nieoczekiwanie udostępniło Developer Preview 1.1 – było to ogromną niespodzianką, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, a na dodatek Amerykanie nie informowali, że zamierzają wydawać takie pośrednie aktualizacje. Miesiąc po pierwszym „pełnoprawnym” A11DP (18 marca) rozesłano do programistów Developer Preview 2. Teraz Google ponownie nas zaskoczyło, publikując kolejną wersję z oznaczeniem 2.1.

Google udostępnia Android 11 Developer Preview 2.1

Można odnieść wrażenie, że albo Google znacznie bardziej przykłada się do Androida 11 niż do poprzednich wydań Zielonego Robota, albo chce ułatwić życie deweloperom, na bieżąco łatając najpoważniejsze błędy, które utrudniały im testowanie nowego oprogramowania. Raczej ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna i to nawet dobrze, że Amerykanie obrali taką strategię. Nie zdziwimy się więc, jeśli podobnie postąpią w przypadku Developer Preview 3.

Tymczasem programiści mogą pobierać Android 11 Developer Preview 2.1, który naprawia kilka najbardziej dotkliwych błędów. Naprawiono m.in. błąd, który wywoływał awarię po dłuższym przyciśnięciu na podglądzie ostatnio uruchomionych aplikacji oraz błąd, w wyniku którego pasek stanu mógł zawieszać się w tle, jeśli wszystkie jego elementy nie zostały jeszcze zainicjowane. Do tego usunięto błąd powodujący, że aplikacja Wear OS zawieszała się podczas próby sparowania urządzenia z Wear OS oraz ten, przez który sekcja Ustawień się wysypywała po dotknięciu wyszukiwarki.

Już wkrótce, zapewne za kilkanaście dni, Google udostępni Android 11 Developer Preview 3, który będzie ostatnim wydaniem przed betą (tych też ma być trzy), o ile pomiędzy Amerykanie nie roześlą programistom wersji z oznaczeniem 3.1 (już nas by to nie zdziwiło).

Źródło: Android Developers

