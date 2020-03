Czegoś takiego jeszcze nie było – Google udostępnia Android 11 Developer Preview 1.1

Dokładnie dwa tygodnie temu Google udostępniło Android 11 Developer Preview 1, czyli wczesną wersję poglądową nowego wydania Androida dla deweloperów (Amerykanie nie zalecają instalowania go na używanych na co dzień smartfonach z serii Google Pixel). W tym miesiącu spodziewaliśmy się Developer Preview 2, a tymczasem gigant z Mountain View rozesłał właśnie Developer Preview 1.1.

Android 11 Developer Preview 1.1 – co nowego?

Jak można się domyśleć, aktualizacja oprogramowania nie wnosi znaczących zmian. Na te jeszcze przyjdzie czas – wiemy to dzięki temu, że Google opublikowało już harmonogram udostępniania kolejnych wersji testowych Androida 11. Według niego, Developer Preview 2 zostanie udostępniony w połowie marca, czyli najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu bądź kolejnym. Nie spodziewaliśmy się żadnej aktualizacji wcześniej, a tymczasem pojawił się Android 11 Developer Preview 1.1.

Jak informuje Google, zawiera on kilka krytycznych poprawek i zmian. Przeciętnemu użytkownikowi nic one nie powiedzą, natomiast dla deweloperów mogą mieć znaczenie, więc zapewne dlatego Amerykanie zdecydowali się udostępnić Android 11 Developer Preview 1.1, aby nie czekać z ich usunięciem do drugiego, większego wydania testowego. Programiści ma bieżąco są bowiem w kontakcie z gigantem z Mountain View i przekazują mu swoje uwagi, gdyż to sprawa najwyższej wagi dla obu stron.

Nie zmienia to jednak faktu, że do tej pory nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją – Google po prostu udostępniało kolejne Developer Preview, a następnie wersje beta kolejnych wydań Androida. W tym przypadku musiała być ona najwyraźniej na tyle nie cierpiąca zwłoki, że Amerykanie zdecydowali się wypuścić w międzyczasie DP 1.1.

Android 11 – co nowego?

Cały czas nie ma pewności, co zaoferuje Android 11, bowiem nie wszystkie testowane funkcje mogą pojawić się w wydaniu stabilnym. Pierwsze pewniki poznamy na konferencji Google I/O 2020, której keynote odbędzie się (wyłącznie online) 12 maja 2020 roku – dopiero wtedy Google oficjalnie zapowie nową wersję Zielonego Robota.

Z Developer Preview 1 udało się jednak wyciągnąć informacje, że Android 11 może zaoferować m.in. kolorowe ikonki i odtwarzacz muzyki na zsuwanej z góry belce, obsługę gestu podwójnego tapnięcia w panel tylny w celu wywołania określonej akcji, a także przewijany zrzut ekranu, bąbelki w komunikatorach i harmonogram dla Dark Mode.

Źródło: Android Developers