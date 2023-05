Ten typ połączeń Orange traktuje priorytetowo

W sytuacjach kryzysowych, kiedy potrzebujemy pomocy, każda sekunda jest na wagę złota. Dlatego operator sieci komórkowej Orange traktuje połączenia alarmowe jako priorytetowe, zapewniając szybkie i niezawodne łączenie z odpowiednimi służbami. Ponadto teraz na numery alarmowe w Orange zadzwonimy przez sieć 4G.

Połączenia alarmowe w sieci LTE – jak to działa?

Warto przypomnieć, że połączenia z numerami alarmowymi, czyli 989, 997, 998, 999, 984, 985, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 995 i 996 do tej pory realizowane były w sieci 2G/3G. Oznacza to, że nawet jeśli byliśmy w zasięgu sieci LTE, to po wybraniu jednego z tych numerów następował tzw. fallback, czyli przełączenie na niższy standard sieci. Mając jednak świadomość perspektywy wygaszenia sieci 3G, Orange postanowiło przenieść realizację tego typu połączeń do sieci nowszej generacji.

Operator przygotował schemat dobrze obrazujący, czym różni się dzwonienie pod 112 z wykorzystaniem sieci 3G oraz 4G. Podczas korzystania z sieci LTE proces zestawiania połączenia odbywa się poprzez sieć pakietową (EPC), która następnie kieruje połączenie do platformy IMS. W tym miejscu następuje połączenie między osobą dzwoniącą a odbiorcą połączenia.

W międzyczasie system aktywnie pracuje nad ustaleniem lokalizacji osoby dzwoniącej. Wykorzystuje do tego systemy takie, jak LRF (Location Retrieval Function), GMLC (Gateway Mobile Location Center) oraz PLI CBD (Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych). Dzięki nim służby ratunkowe są w stanie szybko zidentyfikować miejsce, z którego pochodzi połączenie alarmowe. Jest to kluczowe, szczególnie w sytuacjach, gdy osoba dzwoniąca nie jest w stanie precyzyjnie określić swojego położenia.

Schemat zestawienia połączenia alarmowego w sieci 2G/3G oraz LTE (źródło: Orange)

Rozmowy z najwyższym priorytetem

Połączenia alarmowe, czyli te realizowane do pogotowia, straży pożarnej czy policji, są w sieci Orange traktowane na specjalnych warunkach. Wychwytywane są one spośród zwykłych telefonów i nadawany jest im wyższy priorytet. Priorytetyzacja takich połączeń polega na tym, że są one realizowane w pierwszej kolejności przed pozostałymi. Dzięki temu nawet w sytuacji dużego obciążenia sieci, osoba dzwoniąca na numer alarmowy ma pewność, że jej rozmowa zostanie zrealizowana jak najszybciej.

Operator dla lepszego zobrazowania działania tego systemu przywołuje sytuację, gdy na pełnym stadionie kilkaset osób naraz chce wykonać połączenie. Niemal wszyscy z nich dzwonią do rodziny lub znajomych, ale jedna osoba potrzebuje pomocy i wybiera na swoim urządzeniu numer alarmowy. Priorytetyzacja ma sprawić, że to właśnie jej połączenie będzie przekazane jako pierwsze.

Aby wykonać połączenie alarmowe w sieci 4G, potrzebujesz telefonu, który wspiera technologię VoLTE w Orange. Musisz również upewnić się, że włączona jest obsługa połączeń VoLTE i że jesteś w zasięgu sieci 4G. Jeśli jednak nie masz zasięgu LTE, nie musisz się martwić – połączenie będzie wykonane w sieci 2G/3G.