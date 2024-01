Są już globalne wersje OPPO Reno 11 5G i Reno 11 Pro 5G. Co się zmieniło?

Smartfony OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro zadebiutowały w Chinach pod koniec listopada 2023 roku. Dziś producent wprowadził te modele na globalny rynek, lecz nie są one kropka w kropkę takie same jak sprzedawane w ojczyźnie marki wersje.

Specyfikacja globalnych wersji smartfonów OPPO Reno 11 5G i Reno 11 Pro 5G

Zacznijmy od Reno 11 5G. Smartfon ma wymiary 162,4×74,3×7,99-8,04 mm (w zależności od wersji kolorystycznej) i waży 182 gramów oraz oferuje 12 GB RAM LPDDR4X 2133 MHz i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Do tego jest też wsparcie dla USB OTG.

Sercem Reno 11 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z modemem 5G, a zasila go akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 67 W (do 100% w 45 minut; zasilacz w zestawie). Pracą urządzenia zarządza system operacyjny Android 14 z nakładką ColorOS 14. Ponadto na jego pokładzie znajdują się m.in. Bluetooth 5.3, WiFi 6, czytnik linii papilarnych, emiter podczerwieni, głośniki stereo i dual SIM (2x nano SIM).

OPPO Reno 11 5G (fot. producenta)

Oczywiście nie można pominąć też elementów, na które wielu klientów zwraca największą uwagę, czyli ekran i aparaty. Reno 11 5G ma 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz wsparciem dla 1,07 mld kolorów i certyfikatem HDR10+, a także jasnością do 800 nitów.

W okrągłym otworze w obustronnie zakrzywionym ekranie umieszczono aparat 32 Mpix (f/2.4) z obiektywem o kącie widzenia 89°, natomiast na tyle są trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym 112° i 32 Mpix teleobiektyw z 2x zoomem (bez OIS).

Reno 11 Pro 5G ma taki sam wyświetlacz i wszystkie aparaty oraz większość specyfikacji. Znaczącymi różnicami są procesor (MediaTek Dimensity 8200), pamięci (12 GB RAM LPDDR5X 3200 MHz + 512 GB UFS 3.1), brak slotu na kartę microSD i akumulator (4600 mAh ze wsparciem dla 80 W ładowania przewodowego; do 45% w 10 minut; zasilacz w zestawie). Model ten ma wymiary 162,4×74,1×7,59-7,66 mm (w zależności od wersji kolorystycznej) i waży 181 gramów.

OPPO Reno 11 Pro 5G (fot. producenta)

Jakie są różnice?

Sprzedawany w Chinach Reno 11 jest bardzo podobny do globalnej wersji Reno 11 Pro – różnica ogranicza się do tego, że ta ostatnia obsługuje szybsze ładowanie (80 W vs 67 W). Chiński Reno 11 Pro ma natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ekran o rozdzielczości 2772×1240 pikseli i akumulator o pojemności 4700 mAh z obsługą 80 W ładowania. Na rynku globalnym zyskałby zatem nazwę Reno 11 Pro+, ale najpewniej nie wyjdzie poza ojczyznę marki.

Od lewej: chińska wersja OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro (fot. producenta)

OPPO Reno 11 5G i Reno 11 Pro 5G zadebiutowały w pierwszej kolejności w Malezji, gdzie ich ceny ustalono na odpowiednio 1899 i 2499 ringgitów, co jest równowartością ~1615 i ~2125 złotych. Producent nie podał jeszcze informacji na temat dostępności tych smartfonów w innych krajach.